Madre de Danna Vázquez no estaría grave, desmienten su comunicado

En medio de investigaciones por "¿Quién es la máscara?”, donde surgieron nombres como los de Anahí y Galilea Montijo, también salió a relucir el de la publirrelacionista Danna Vázquez, de quien ambas famosas ya se deslindaron profesionalmente.

En el caso de Anahí, se puso en contacto con TelevisaUnivision para aclarar la situación, y en cuanto a Galilea, ya admitió que está a favor de que se realicen las investigaciones. Por su parte, Danna Vázquez publicó un comunicado donde estableció: “son completamente falsos los señalamientos que se han hecho hacia mi. No merezco este linchamiento”.

Además de afirmar que no tuvo “acceso a información privilegiada”, dijo que Anahí y Galilea “son más que mis amigas, las quiero muchísimo y siempre les desearé el mayor de los éxitos”.

Danna Vázquez también habló sobre su deseo por seguir trabajando y enfocarse en cuidar a su mamá porque “se encuentra en una situación grave y muy delicada”. Así lo compartió:

“Se ha señalado que tengo odio, rencor y revanchismo, e incluso que quiero venganzas contra alguien en particular. Eso es absolutamente falso. La venganza nunca ha formado parte de mis valores, por lo que yo no guardo ningún tipo de rencor en mi corazón contra nadie.

Lo único que deseo es poder seguir trabajando como lo he venido haciendo desde hace muchos años, ya que como lo he dado a conocer, mi mamá se encuentra muy enferma, en una situación grave y muy delicada, y yo soy su único sustento para sacarla adelante en la vida y sobre todo en estos momentos donde más necesita de apoyo. De mi parte siempre les desearé bendiciones a todos y lo mejor en sus vidas”.

Sin embargo, “este tema es falso”...

En el programa de radio de Jessie Cervantes en Exa FM, el periodista Gil Barrera, en su sección de espectáculos, desmintió las imprecisiones del comunicado. Aclaró que la señora no está grave, como lo afirmó Vázquez.

Al comentar la situación en Exa FM, Barrera compartió: “Cuando tú usas a alguien o un drama familiar para tratar de justificar tus errores, creo que ahí hay un problema muy grande. Y te habla, probablemente, señala más la deslealtad de la gente cuando este tema es falso”.

“Sí efectivamente la mamá de Danna pasó por un momento crítico, pero salió de una clínica el 21 de diciembre del año pasado. Hay una diferencia de tiempo cuando detona este tema. Sí, la señora desafortunadamente padece varios temas (de salud) pero llegó a esta clínica por un descuido (pasó un mes sin tomar su medicamento), entonces cuando tú usas estos elementos para tratar de salvarte, pues habla mucho de esta calidad moral que puedes tener como persona, y esto es lo que está pasando con Danna Vázquez”.

“No está internada la señora y usar este elemento para poder justificar una cuestión profesional donde tú rompiste las normas, traicionaste a tus amigos... usando la enfermedad de tu mamá habla y representa claramente a alguien que está haciendo mal uso de las cosas”.

Y es que se sabe que la señora, quien padece insuficiencia renal, diabetes y es hipertensa, estuvo 10 al 21 de diciembre en el Hospital Regional Adolfo López Mateos, donde requirió hemodiálisis de rescate, pero afortunadamente fue dada de alta con catéter.

“Usar una tabla de salvación tan lamentable como la enfermedad de tu mamá para salvarte, o para mandar un mensaje de consciencia, híjole, para mí es un acto deleznable”, remató Gil Barrera.

Por su parte, Jessie Cervantes comentó: “Desde el punto de vista humano, le deseamos salud a la señora, que se recupere pronto. Y que este tema llegue a buen fin como debe llegar... en un escritorio, asumiendo culpas, asumiendo la responsabilidad que tuviste al haber hecho o no hecho, al haber infringido un contrato o no, que te sirva como un aprendizaje en cualquiera que sea tu posición para que esto no vuelva a pasar en tu vida”.