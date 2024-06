Lyn May y su intensa relación con Vicente Fernández, ¡fueron amantes y su esposo golpeó al cantante!

Lyn May abrió su corazón como pocas veces lo había hecho y, durante una reveladora entrevista con Gustavo Adolfo Infante, ventiló detalles de su vida personal hasta ahora desconocidos como su relación con Vicente Fernández.

La vedette y actriz, quien conquistó los corazones de millones de mexicanos en la década de los 70’s y 80’s con sus candentes bailes y sus participaciones en varias películas del “Cine de Ficheras”, se convirtió en la invitada más reciente del programa El minuto que cambió mi destino: sin censura.

Durante su participación, Lyn May le contó a Gustavo Adolfo Infante varias anécdotas hasta ahora inéditas que dejaron al periodista con la boca abierta: por supuesto, los aspectos más candentes de su vida amorosa no pudieron faltar.

¿CÓMO ERA LA RELACIÓN ENTRE VICENTE FERNÁNDEZ Y LYN MAY?

Lyn May nunca se esforzó por mantener en secreto la relación que tuvo con Vicente Fernández cuando él ya estaba casado con Cuquita Abarca; sin embargo, en esta ocasión la vedette contó una anécdota curiosa que hasta el momento casi nadie sabía: su esposo los sorprendió y no dudó en poner en paz al “Charro de Huentitán” a golpes.

“Vicente no vio que venía mi marido y me abraza y me besa. Viene aquel y se agarran”

De acuerdo con lo que le contó Lyn May a G ustavo Adolfo Infante , Vicente Fernández era una persona cariñosa con ella, al extremo de que le decía “mi jarrito” por su electrizante cinturita de avispa... pero en ese momento, ella estaba casada con un árabe que le hizo ver su suerte al cantante.

“Vicente no vio que venía mi marido y me abraza y me besa. Viene aquel y se agarran”, relató Lyn May divertida, quien aclaró la verdadera naturaleza de su relación con Vicente Fernández: “Pues no anduve... anduvimos así, acostones, ¿no?”, reveló la vedette.

TIN TÁN ERA “UN POQUITO AGRESIVO": LYN MAY

Por cierto, otro nombre que llamó la atención en el listado de las conquistas de Lyn May fue el de Germán Valdés “Tin Tán”, un hombre que ella describió como muy apasionado y hasta un poco violento en ocasiones: