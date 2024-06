¡Terrible experiencia! Lyn May reveló que intentó quitarse la vida por el procedimiento estético que le destrozó la cara

Lyn May fue, durante varios años, una de las vedettes más bellas de México; sin embargo, un escalofriante procedimiento estético acabó por arruinar su rostro y causarle severas lesiones que tardaron mucho tiempo en sanar.

En la década de los 70’s, el hermoso rostro de Lyn May, así como su electrizante figura, lograron conquistar al público varonil; sin embargo, la vanidad acabó por traicionar a la vedette, quien convencida por unas cosmetólogas tomó una decisión que la afectó de por vida.

Fue en el programa El minuto que cambió mi destino, sin censura que Lyn May abrió su corazón y reveló cómo superó uno de los episodios más oscuros de su vida, cuando le inyectaron aceite de bebé en el rostro, procedimiento estético que acabó por causarle severas lesiones cuyas cicatrices permanecen hasta el momento.

LYN MAY Y EL DÍA QUE PENSÓ EN EL SUICIDIO: “NO ME QUERÍA VER”

Hasta ahora, Lyn May no había hablado con tanta franqueza sobre el episodio que literalmente le cambió su vida, pero durante su charla con Gustavo Adolfo Infante la vedette abrió su corazón y relató algunos detalles inéditos sobre su escalofriante experiencia con los “arreglitos” estéticos.

“Sufrí muchísimo. No me quería ver en un espejo... Me quise matar muchísimas veces”

Lyn May relató que todo comenzó cuando todavía era muy joven, a los 25 años, y trabajaba en el Tropicana: con argumentos que parecían muy sólidos, dos personas lograron convencerla para que se aumentara los pómulos con un proceso que le pareció sencillo.

“ ‘Tú estás jovencita, pero si te haces los pómulos un poquito más grandes te vas a ver mejor y vas a quedar como reina’ y ahí está la babosa dejándose inyectar aceite”, reconoció la vedette en la entrevista.

Lamentablemente, las cosas no fueron tan fáciles para ella, pues en lugar de aplicarle un producto autorizado le inyectaron aceite de bebé en la cara, lo que le ocasionó lesiones tan severas que acabaron por deformar totalmente sus facciones: fue entonces que Lyn May cayó en un fuerte estado depresivo que logró superar, como ella misma lo dijo, gracias al apoyo de su mamá.

“Sufrí muchísimo. No me quería ver en un espejo... Me quise matar muchísimas veces (…) si no ha sido por mi madre que me detuvo, yo ya no estaría aquí”, aceptó la vedette.

EL CONSEJO DE LYN MAY PARA AQUELLAS PERSONAS QUE QUIEREN REALIZARSE UN PROCEDIMIENTO ESTÉTICO

La terrible experiencia le dejó a Lyn May, quien debió someterse a varias cirugías para reparar el daño en su cara, una importante lección que le compartió a sus fans de forma contundente.

La vedette le recomendó a la gente no inyectarse sustancias para mejorar sus rasgos, pero en caso de querer hacerlo, entonces contemplar un aspecto que ella detalló:

“Si lo hacen, por favor, que sea después de los 50, ya cuando lo necesiten y no antes”, detalló.