Un famoso cantante de regional mexicano fue multado por 700 mil pesos por cantar una canción prohibida

Luego de su esperada participación en la Feria de Santa Rita, celebrada el pasado domingo en Chihuahua, Luis R. Conriquez recibió una cuantiosa penalización por haber incluido en su set una melodía que no tenía permitido tocar. Este posicionamiento generó revuelo en redes, lo que obligó al cantante de regional mexicano a dar una explicación sobre qué era exactamente lo que había pasado.

Luis R. Conriquez fue multado por interpretar un tema restringido en Chihuahua

En las últimas horas ha circulado en línea un rumor de que el reconocido representante del regional mexicano Luis R. Conriquez, se volvió merecedor de un costoso castigo tras haber desobedecido las indicaciones del evento que estelarizó el fin de semana.

Esta multa de carácter económico equivaldría a cerca de 700 mil pesos, suma que tendrá que pagar a las dependencias correspondientes por haber tocado “Si no quieres no”, que de acuerdo con los parámetros aplicados, hace apología del delito y pertenece a los éxitos que tienen tajantemente prohibidos sonar en eventos públicos.

Así se disculpó el cantante

“Qué rollo mi gente. Este video es para saludar al público de Chihuahua y pedirles de antemano una disculpa a quienes asistieron al evento. Yo no sabía que no podía cantar corridos hasta que llegué al lugar, ahí me dijeron, que porque era un delito. Fueron reglas del estado y así decidimos salir a cantar”, inició este video publicado en su cuenta oficial de TikTok.

Posteriormente, se deslindó de los inconvenientes ocurridos, aseverando que ni él ni su equipo tenían conocimiento de todas las restricciones que este evento tenía.

“Fue poco el tiempo que cantamos porque así nos dijeron. Igual si hubiera sido por mí, les canto dos o tres horas. No pasaba nada; pero así hicieron lo del palenque. No fue error mío, no estuvo en mí el no poderles dar un show completo. Un saludo para todos y bendiciones”, expresó el músico.