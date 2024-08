Los mejores memes de la inauguración del Estadio GNP tras el primer concierto de Bruno Mars

¡Las canciones, el nuevo diseño del lugar y las reacciones fue de lo más comentado sobre el concierto de Bruno Mars en CDMX !

Bruno Mars inauguró con un increíble concierto el nuevo Estadio GNP, anteriormente llamado Foro Sol, en la CDMX. Los fans pudieron ver este jueves 8 de agosto cómo quedó el recinto que albergará a grandes artistas en los siguientes meses, y si bien hubo aspectos positivos, no perdieron la oportunidad de generar memes de la experiencia.

El cantante y compositor estadounidense entonó grandes éxitos como ‘looked Out Of Heaven’, ‘Just the Way You Are’, ‘When I Was Your Man’, y ‘Leave the Door Open’, así como un clásico mexicano: ‘Cielito Lindo’.

Los videos de los fans rápidamente se hicieron virales en redes sociales, y muchos quedaron con la boca abierta por el show; otros, se quejaron de cómo no había muchos cambios.

“¡Hoy Bruno Mars inaugura el Estadio GNP Seguros, ahora con el escenario más lejos!”, “El Bruno Mars viendo que le entregaron el Estadio GNP en obra negra”, “Bruno Mars cantando ‘All i Ask’ y yo lo viví”, y “El Bruno Mars llegando al… Foro Sol”, se pueden leer en X.

el bruno mars viendo que le entregaron el estadio en obra negra:pic.twitter.com/U00g8p7iKp — mich the bolter (@folklorently) August 8, 2024

Memes del concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP.

Lo que nos gustó y lo que no nos gustó del Estadio GNP Seguros. ❌✅.



Abrimos 🧵: pic.twitter.com/5vpeDYy840 — K (@TransportesK) August 9, 2024

¿Cuándo son los conciertos de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros de CDMX?

Bruno Mars tiene programadas 3 fechas para dar concierto en el Estadio GNP (antes Foro Sol). El primero fue este jueves 8 de agosto, pero todavía le quedan el sábado 10 y el domingo 11 de agosto.

El horario de ingreso al concierto es a las 5:00 pm.

¿Todavía hay boletos para el concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP?

Lamentablemente, ya no hay boletos disponibles para los conciertos de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros de CDMX. El cantante estadounidense logró el sold-out los 3 días, según informó Ticketmaster.