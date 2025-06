⁠¡LO RECHAZÓ 4 VECES! Una estrella de ‘Sex and the City’ reveló detalles del papel que le cambió la vida

La actriz Kim Cattrall, mundialmente conocida por su papel de Samantha Jones en Sex and the City , confesó en una entrevista con The Times que rechazó el icónico personaje cuatro veces antes de aceptarlo. ¿El motivo? Un fenómeno que ella misma definió como “edadismo autoimpuesto”.

La entrevista, publicada el 12 de junio de 2025, revela que en ese entonces Cattrall tenía 41 años y dudaba de su credibilidad como símbolo sexual en la televisión. “No estaba segura de que el público encontrara sensual a una mujer de 40”, expresó con total honestidad.

Finalmente, después de rechazar el papel en cuatro ocasiones, cambió de opinión. “Eso cambió: los 40 se volvieron sexys”, explicó, aludiendo a un cambio cultural que transformó su percepción y la animó a tomar el rol que marcó su carrera.

¿Por qué dijo ‘no’ tantas veces y cómo cambió de opinión?

Cattrall explicó que su negativa inicial fue producto de una fuerte autocrítica. “Era un tipo de edadismo que yo misma me impuse” , admitió. A pesar de que los productores insistieron, ella sentía que no encajaba con la idea que el personaje transmitía.

Además, dijo que no se identificaba con el estilo de vida de Samantha. “Ella no era una ninfómana… pero disfrutaba del plato fuerte. Las demás picoteaban, pero ella iba por el bistec, siempre en sus propios términos”, reflexionó la actriz.

Según Cattrall, aceptar ese papel fue un desafío que la obligó a reconectar con una versión de sí misma más libre, más osada, y también más representativa de muchas mujeres reales.

El papel que transformó su carrera y su imagen pública

Aunque dudó al principio, Cattrall terminó creando un ícono televisivo . “Me creé un personaje fantástico al que amé, y puse mucho amor en él. Si solo me recordaran por eso, está bien”, dijo con orgullo.

Gracias a Samantha Jones, Cattrall se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino, y recibió múltiples reconocimientos, entre ellos cuatro nominaciones al Globo de Oro, ganando una en 2002, y cinco nominaciones al Emmy.

La distancia de Kim Cattrall con la nueva serie y su camino actual

Si bien apareció en un breve cameo durante el final de la segunda temporada de And Just Like That…, Cattrall aclaró que no volverá como parte del elenco fijo. Dijo que ya no se identifica con la versión actual del personaje ni con el rumbo que tomó la serie.

En lugar de eso, se ha centrado en su carrera teatral en Reino Unido y en nuevos proyectos. “Estoy agradecida de que hoy me vean como actriz, no solo como un personaje”, declaró en la misma entrevista.

Una vida más allá de Samantha Jones

Después de Sex and the City, Cattrall participó en proyectos como Private Lives en el West End, y en series como Glamorous (Netflix) y Tell Me a Story (Paramount+), consolidando una carrera diversa y activa.

La actriz también ha hablado abiertamente sobre sus pérdidas personales, como la muerte de su hermano en 2018. Hoy, con 68 años, se describe como “una mujer mayor sabia, con muchas historias por contar”.

Actualmente mantiene una relación estable con el actor británico Russell Thomas, con quien lleva casi una década. “Hemos tenido una explosión juntos”, dijo, refiriéndose al vínculo amoroso que la acompaña fuera del foco mediático.

