Lo definió la inteligencia artificial: estas son las mejores 5 telenovelas de Ernesto Laguardia

El actor mexicano Ernesto Laguardia es una de las figuras más recordadas de la televisión , especialmente por sus icónicas actuaciones en telenovelas de Televisa. Con más de tres décadas de trayectoria, su versatilidad lo llevó a interpretar desde galanes románticos hasta villanos complejos. En este contexto, la inteligencia artificial definió sus mejores producciones televisivas.

A lo largo de su carrera, Laguardia protagonizó y participó en proyectos que se convirtieron en verdaderos clásicos del melodrama. A continuación, las cinco mejores telenovelas de Ernesto Laguardia y por qué dejaron huella en la televisión mexicana, según ChatGPT.

1. Quinceañera (1987): su salto a la fama

Con el personaje de Pancho, un joven humilde que se enamora de Maricruz (Adela Noriega), Ernesto Laguardia se convirtió en el galán juvenil del momento. Esta telenovela fue pionera al centrarse en adolescentes y sus problemáticas reales, como el abuso, el embarazo y la violencia. Fue un fenómeno de audiencia en México y América Latina, marcando el inicio de una nueva etapa para el género.

2. Amor Real (2003): un villano inolvidable

En esta exitosa producción de época, Laguardia sorprendió al interpretar a Humberto Peñalver, un personaje manipulador y ambicioso. “Fue un reto actoral que me permitió mostrar otra faceta”, dijo el actor en entrevistas. La telenovela estuvo protagonizada por Adela Noriega y Fernando Colunga.

3. Alondra (1995): galán de época

Interpretando a Gustavo, el gran amor de Alondra (Ana Colchero), Laguardia brilló en uno de sus papeles más maduros y entrañables. La producción de época fue un éxito rotundo en los años 90 y posicionó al actor como uno de los rostros más queridos de la pantalla chica.

4. Laberintos de pasión (1999): drama y emoción

En esta historia, dio vida a Gabriel, envuelto en un triángulo amoroso con personajes interpretados por Leticia Calderón y Francisco Gattorno. Su actuación fue destacada por la crítica por la carga emocional y profundidad de su personaje, y la novela obtuvo altos niveles de audiencia.

5. Corona de lágrimas (2012): regreso exitoso

Aunque no fue protagonista, su participación como Edmundo Chavero marcó su regreso a los melodramas contemporáneos. “Fue una experiencia muy especial, con una generación distinta, pero con la misma entrega”, afirmó Laguardia. La novela, remake del clásico de 1965, fue muy bien recibida por el público y consolidó su vigencia en la televisión mexicana.

Ernesto Laguardia sufre accidente automovilístico en CDMX y denuncia falta de ayuda

Laguardia, de 65 años, vivió un accidente automovilístico en la Ciudad de México este martes, cuando una camioneta lo chocó por detrás. La denuncia fue realizada por el propio artista a través de un video en su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de que el otro vehículo no contaba con seguro, Laguardia permaneció varado durante más de siete horas, esperando asistencia por parte de las autoridades, sin recibir una respuesta concreta.

Llamadas de auxilio ignoradas y patrullas ausentes: los detalles del accidente

En el video, el actor denunció que llamó más de 11 veces al 911 , pero los operadores colgaron o minimizaron la situación, asegurando que ya conocían su caso y que “ya iba en camino” una patrulla que nunca llegó.

“He llamado al 911 en más de once ocasiones. Me cuelgan. Las personas están muy necias, muy agresivas, no quieren pagar. Muy decepcionado”, expresó Laguardia con visible frustración.

Según sus declaraciones, pasaron al menos seis patrullas frente al lugar del accidente, pero ninguna se detuvo. Incluso una de ellas, señaló, “estuvo a punto de atropellarnos”.

“Estoy aquí desde hace siete horas… me chocaron por atrás, la camioneta no trae seguro. Llevo más de nueve horas esperando una patrulla”, narró en el video, que fue ampliamente compartido en redes sociales.

