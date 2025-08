Confesiones de Adriana Fonseca: sus noviazgos fallidos y cómo encontró el amor con Iker Calderón

Adriana Fonseca recuerda con mucho cariño su breve noviazgo con Juan Ferrara, a quien describe como un hombre culto y de conversación inteligente y súper interesante. Pero también es honesta al narrar por qué decidió terminar con él: “Me enamoré de él pero la edad a mí´me pesaba, no me gustaba que me vieran con él, me sentía incomoda y no es justo porque era un galán”.

Fonseca es la invitada de “TVyNovelas, el podcast” esta semana y platicó con detalle la travesía que ha sido su vida romántica, desde que estudiaba en Centro de Educación Artística de Televisa y conoció a Juan Ferrara, hasta su actual matrimonio con Iker Calderón, al que describe como “un hombre como ninguno de los que había conocido”.

La actriz mexicana también habló sobre uno de los momentos más duros de su vida: haber perdido un bebé ya cuando era pareja de Iker.

“Sí me afectó porque me cortaron un pedazo de trompa (de falopio) ; son cosas que pasan y que nos han hecho muy unidos”, reflexionó.

¿Cómo fue el noviazgo de Fonseca con Juan Ferrara?

Sobre su relación con Juan Ferrara, Fonseca recuerda que se le “caía la baba” con la conversación tan culta del actor. Sin embargo, su noviazgo apenas duró unos meses a pesar de que ella estaba enamorada y él llegó a hablarle de casarse.

“A mí se me hacía muy grande, yo me acuerdo que a mi mamá le encantaba, pero pues era para mi mamá”.

Años después, Juan Ferrara la vio en la obra de teatro “Arpías” y se acercó para decirle que era una lástima que ya no hiciera tanta televisión como antes porque era muy bonita.

A diferencia de esa relación, que terminó de manera saludable y amigable, Fonseca narró que vivió la otra cara de la moneda con Fernando Carrillo, con quien estuvo incluso comprometida.

“Pero a Fernando sí le aventé el anillo. Fue muy difícil esa relación, muy, muy difícil: hubo muchas infidelidades y en alguna de esas que por ahí le caché, porque le perdoné todas y ya la última fue con la azafata del avión... le tiraba a lo que se moviera”, recordó Fonseca.

El romance de los actores nunca fue del todo feliz porque, según el testimonio de ella, la familia de Carrillo solía meterse en su vida. Fue así que cuando se fueron a Los Ángeles para vivir juntos, les fue imposible desarrollar vida de pareja.

“Cuando se acabó “Amigos por siempre” y Televisa me manda a estudiar a Los Ángeles; la idea era vivir juntos. Ahí nos peleamos porque su familia se metía mucho en sus decisiones, y algo pasó ahí que se rompió”.

¿Cómo fue su historia de amor con Iker Calderón?

La vida le cambió cuando conoció a Iker Calderón, que, para empezar, tiene la virtud de que no es actor.

“Nos empezamos a llevar muy bien, se fue dando y la verdad es que dejó todo lo que tenía aquí en México para irse conmigo a vivir a Miami y empezar de cero”.

Hoy Adriana Fonseca tiene una relación que la tiene feliz y plena, a pesar de todos los problemas que han atravesado, incluyendo el bebé que perdieron en 2013.

Adriana e Iker, de vacaciones en Europa Instagram

“Desde que nos mudamos primero a Los Ángeles ha sido una lucha para empezar de cero en todos los sentidos y eso nos ha unido más porque estamos solos él y yo. No hay familia que se meta”.

A tres lustros de haber comenzado su relación su relación, Adriana tiene claro que Iker es un garbanzo de a libra.

“Yo no había conocido un hombre como él, un hombre que no es celoso, que me deja ser”.

Mira nuestro podcast completo aquí: