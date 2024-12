Laura Zapata lapidó a Thalía con una tajante respuesta sobre un posible acercamiento

La pelea al interior de la familia de Thalia, Laura Zapata y la ya fallecida Ernestina Sodi parece mantenerse viva pese a los años y a las tragedias familiares. Un nuevo capítulo se escribe ahora entre la eterna enemistad entre las medias hermanas.

A un poco más de un mes de la muerte de Ernestina Sodi, una periodista le consultó a Laura Zapata, media hermana de la escritora y periodista, sobre una posible conexión o acercamiento con Thalía, su respuesta fue directa y sin que no necesitó mayores explicaciones.

Laura Zapata no quiere saber nada de Thalía

La revista People en Español hizo eco de la pregunta que una periodista le hizo a Laura Zapata sobre su relación con Thalía: ‘¿Has tenido oportunidad de hablar con Thalía?’, para sorpresa de todos, la actriz habló más de lo imaginado con su respuesta.

‘Gracias mi amor, qué linda’, fueron las tajantes palabras de Luara Zapata cuando le preguntaron sobre la posibilidad de reanudar el vínculo con Thalía tras más de 20 años de enemistad familiar.

¿Cómo se originó la rivalidad entre Laura Zapata con Thalía y Ernestina Sodi?

La rivalidad entre Laura Zapata, Thalía y Ernestina Sodi tiene un origen dramático marcado por un evento trágico que dividió a la familia hace 22 años: el secuestro de Laura y Ernestina en 2002.

Ambas fueron liberadas en tiempos distintos, pero su relación nunca se recuperó debido a fuertes desacuerdos sobre lo sucedido.

Según Ernestina, Laura habría intervenido para prolongar su cautiverio, una acusación que Zapata negó rotundamente. La tensión creció cuando Laura Zapata lanzó la obra de teatro Cautivas, basada en su experiencia, pero sin mencionar a Thalía ni Ernestina, lo que avivó las rencillas familiares.

En los últimos años, Laura intentó acercarse a Ernestina mientras estaba hospitalizada, pero no obtuvo respuesta. Ahora, tras la muerte de Ernestina Sodi el pasado 9 de noviembre, Laura Zapata decidió no asistir al funeral, argumentando que no desea desviar la atención del verdadero tema: la despedida de su hermana.