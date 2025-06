Las burlas que dejó el “SURIMI” de Ninel Conde: Hasta Cynthia Klitbo lo dijo en esta telenovela

Ya se nos había olvidado, pero Ninel Conde recordó en su entrevista con Yordi Rosado que hace más de 10 años, la comenzó a perseguir el rumor del que hasta ella lucró.

Y es que existe la leyenda urbana de que Ninel Conde habría confundido la palabra “tsunami” con “surimi”. A decir de la actriz, fue un rumor comenzado por el fallecido Daniel Bisogno.

Ninel Conde dijo que uno de los episodios más difíciles de su vida fue cuando se comenzó a decir que en una entrevista dijo “surimi” en lugar de “tsunami” para expresarle sus condolencias a las víctimas de un terrible desastre natural.

“De las primeras cosas que sucedieron con esta ola de las redes sociales fue el tema del famoso surimi que fue mi primer ataque de bullying fuerte, que dije surimi en lugar de tsunami, que nunca lo dije”, lamentó Conde.

A decir de Ninel, la ocurrencia de Daniel Bisogno llegó a niveles que ella nunca se imaginó ya que durante varios años se mencionó la anécdota del “surimi” para hacerla ver como una persona “tonta”, algo que sí llegó a afectarla mucho en cuestiones de salud mental.

“Fue una cuestión que, mi querido Bisogno, que en paz descanse, se le ocurrió decir y se volvió una falsa verdad. Me hicieron mucho bullying, ahí fue una de las partes que me afectó mucho, me sentí golpeada hasta que caí a la lona y más abajo no puedo estar”, reconoció.

Ninel Conde no había revelado esta difícil situación porque “no estaba lista”. (Instagram @ninelconde)

Desde entonces, se le relaciona con la palabra surimi

Años después del rumor, Ninel Conde decidió reírse de la situación y cobrar... Pues apareció en el comercial de una marca de galletas que, según aceptó ante Yordi Rosado, le dejó muy buenas ganancias y una valiosa lección sobre darle la vuelta a las tragedias.

“Decidí levantarme, capitalizarlo y fue cuando llegó el comercial de las galletas, y me pagaron súper bien esa campaña. Uno puede revertir las cosas y capitalizar, no me lo voy a tomar personal porque es un negocio y empecé a manejarlo desde ahí, a darle la vuelta... sigue doliendo, pero hay que darle la vuelta”, explicó.

Pero las burlas siguieron

En redes sociales perduran videos de los momentos en los que no escatimaron las burlas contra Ninel Conde y su palabra “surimi”.

Cynthia Klitbo lo incorporó dentro de la telenovela “La sombra del pasado”, cuando en plena escena como “Prudencia”, dijo la palabra “SURIMI” en lugar de decir correctamente “TSUNAMI”. Lo mejor fue cuando la actriz no pudo ocultar su sonrisa al decir la palabra, en evidente referencia a que sabía lo que provocaría.

Teo González, el comediante, lo incorporó a su rutina cómica...

En aquella época, era constante que se burlaran de Ninel Conde por supuestos mensajes que publicaba en redes sociales, aunque muchos de ellos eran memes y ella no los había escrito.