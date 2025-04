La viuda de Fernando del Solar respondió a las críticas por lanzar las cenizas del conductor al mar, sin sus hijos

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, ha enfrentado una ola de críticas en redes sociales tras compartir un emotivo video en el que cumple el último deseo del presentador: esparcir sus cenizas en el mar de Cancún. La ceremonia no contó con la presencia de Luciano y Paolo, hijos del conductor argentino con Ingrid Coronado, lo que desató cuestionamientos por parte de los internautas.

Fue el pasado domingo 13 de abril cuando la instructora de yoga publicó el clip del último adiós a Fernando del Solar en el mar, mismo que se llenó de comentarios, destacando la ausencia de los hijos del conductor.

“Los hijos tienen más derecho que ella, porque los excluyó de algo tan importante muy mal”; “Muy mal y sus hijos?”; “Por qué no están los hijos de Fer?? Ellos tenían más derecho que tú, tiene su primogénito que triste que solo pienses en ti”; “Dónde están sus hermanas su mamá sus hijos”; “Que injusto para su familia que fue sus hijos también... pero bueno Dios les de paz a todos y sanen”; “Y sus hijos porque no estuvieron ellos tienen su derecho de estar como se ve que no lo aceptaste con sus hijos”; “Mejor regresa la casa que le robaste a los hijos de Fernando”, fueron algunos comentarios.

Anna Ferro responde a las críticas

En una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ para hablar sobre su libro y recordar el homenaje a Fernando del Solar, Anna Ferro abordó las críticas y explicó las razones detrás de la ausencia de los menores en el ritual.

Explicó que no tiene relación con los chicos, Luciano (nacido en el 2008) y Paolo Cacciamani (quien nació en el 2011), pues ni siquiera su abuela los ha visto desde la muerte del conductor.

“Ni siquiera la abuela los ha visto desde el fallecimiento de Fer, pues yo tampoco tengo comunicación y tampoco quiero romper esa paz, cuando sea el momento, será”, declaró.

Sin embargo, señaló que sí llevaron a los adolescentes de forma simbólica a través de un portarretratos, pero no fue grabado por respeto a ellos, ya que aún son menores de edad.

“Pero sí los llevamos, a lo mejor no se ve, en un portaretrato, a ellos dos, también llevamos a Norbert que era su papá, ahí estaban en el portarretrato no los pudimos sacar a la luz porque son menores y no tengo los derechos y por respeto”, añadió.

Anna Ferro despide las cenizas de Fernando del Solar

Anna Ferro cumplió con la última voluntad de Fernando del Solar, quien murió el 30 de junio de 2022, a los 49 años. El ritual se realizó a bordo de un yate en compañía de familiares y amigos cercanos, todos vestidos completamente de blanco.

“Sé que nos volveremos a ver algún día, mientras tanto, vivirás en mi corazón y en mi pensamiento, gracias gracias GRACIAS por este hermoso coincidir, por todos los momentos y los aprendizajes que vivimos juntos, Te amo Fer”, escribió la coach en su publicación.

Según relató, la decisión de esparcir las cenizas se tomó casi tres años después de la muerte de Fernando, debido a que la urna, hecha de sal, comenzó a agrietarse, lo que interpretó como una señal de que era el momento de dejar ir a su esposo.

“Ahí entendí que él estaba listo y me estaba pidiendo que lo dejara ir”, contó Anna Ferro.

La ceremonia contó con la presencia de familiares cercanos, incluyendo la madre del conductor, sus hermanas, y amigos íntimos, como el presentador Raúl Osorio.

Por el momento, ni Ingrid Coronado ni los hijos de Fernando del Solar han emitido declaraciones públicas sobre el tema.