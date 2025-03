Viuda de Fernando del Solar le manda mensaje a Ingrid Coronado y alguien más la lapida

Aunque ya pasaron 3 años de la muerte de Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro sigue en conflicto con Ingrid Coronado por un departamento.

Y es que Anna defiende sus derechos como viuda y asegura que el argentino le dejó el inmueble donde vive en Cuernavaca, Morelos, porque él lo pagó. Sin embargo, un fideicomiso que incluye a Ingrid Coronado la ha motivado a pedirle a Ferro que le devuelva el departamento, pues le corresponde a uno de sus hijos con Del Solar.

El caso sigue, y Anna Ferro le contó a la prensa esta semana que siguen esperando que Ingrid sea notificada.

“Sigue la situación igual, ha habido alguno que otro movimiento que se ha presentado en el domicilio porque, pues bueno, si ustedes lo saben, también hay un departamento a nombre de sus hijos, el más pequeñito, entonces, pues es eso, o sea, ha habido movimientos apenas, pero nada de algún acuerdo o algo así, ninguno”, dijo Anna ante los medios, que habían ido a los Juzgados por el caso de Maribel Guardia, pero se encontraron a Anna Ferro, quien salía de una audiencia donde logró la custodia de su hija tras un largo pleito con su padre.

Sin embargo, Anna Ferro envió un mensaje a Ingrid Coronado: “Pues estaría padre tener un acuerdo. Que hagamos las cosas de una forma pacífica”.

“La verdad es que se dice una cosa y actúa de otra forma”, dijo Anna. “A mí me ampara la ley, porque yo también tengo documentos que me están amparando, tanto a mí como a mi hija Francesca, porque si ella está amparando a sus hijos, yo también tengo a unos hijos y también por mi parte de la familia de Fer, soy su esposa legítima, entonces ahorita la viudez y todo, pero es la decisión de Fer, Fer decidió eso, no es algo que yo estoy queriendo hacer, no hay forma de que yo pueda hacer algo legal, si yo no tuviera los documentos”.

Fuertes acusaciones contra Ingrid Coronado

La abogada Mariana Gutiérrez, en el programa de radio de Shanik Berman (quien no estaba presente), relató que Ingrid Coronado habría llegado con su actual pareja al fraccionamiento a reclamar a la administración.

“Les fue a decir que iba a llegar con patrullas, con la Guardia Nacional”, dijo Mariana Gutiérrez sobre lo que Ingrid habría dicho en el edificio, con tal de sacar a Anna Ferro.

Al comentar del asunto en el programa de radio, Marcelo Yaguna aprovechó para recordar que él fue amigo de Fernando del Solar, y recordó los rumores de una presunta infidelidad de Ingrid a Fer con uno de sus compañeros de programa.

“Todo el mundo lo supo, cuando se estaba muriendo Fernando, la señora andaba con el locutor que estaba en su programa de televisión. Fernando era mi amigo... Y yo sí se lo digo a la cara”, dijo Marcelo Yaguna. Incluso anotó que a Charly López, Ingrid “también le metió los cuernos, es una realidad”.