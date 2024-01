La tajante respuesta de Lorena Herrera ante los rumores de que su esposo le fue infiel, ¿qué dijo?

Lorena Herrera respondió tajante ante los rumores de que su esposo Roberto Assad —con quien lleva una relación de 20 años— le fue infiel, los cuales surgieron porque un periodista difundió capturas de pantalla de una supuesta conversación entre él y otra mujer, que fue interpretada como un engaño hacia la actriz y cantante.

La conversación, que fue publicada en el canal de YouTube del periodista, está un tanto subida de tono y, como un agravante, el conductor añadió que las charlas se produjeron en varias redes sociales, como Instagram y Facebook. El material generó gran controversia entre el público, que comenzó a acusar a Roberto Assad de infiel.

Qué dijo Lorena Herrera sobre los rumores de que Roberto Assad le fue infiel

La actriz se caracteriza por no quedarse callada y enfrentar cualquier situación, y esta no fue la excepción. Tal es así que, al conversar con reporteros de espectáculos, Lorena Herrera reflexionó sobre su relación con Roberto Assad, y sentenció: “Es lo más lindo, lo más puro y lo más hermoso que tengo. Decidí no tener hijos, por eso lo más importante es mi matrimonio y me da un poco de tristeza que lo ensucien”.

En el mismo sentido, relató cómo reaccionó ante los rumores de infidelidad. “Nos amamos y nos tenemos toda la confianza del mundo; entonces, le dije: ‘Quiero oírlo de tu boca y verte a los ojos, quiero saber, ¿esto es cierto o es una mentira?”.

Herrera enfatizó sobre la relación que ha construido con su esposo en los 20 años que llevan juntos, y añadió: “Lo conozco porque hemos crecido juntos. Tengo toda la confianza en él y la confianza no se da en uno o dos años, sino que lleva tiempo. El amor que le tengo a él ha sido creado en estos 20 años”.

Finalmente, la actriz señaló que la situación que se generó le da mucha tristeza, pero que los rumores de este tipo “son muy fáciles de armar”. Entonces, concluyó: “Para que yo un día diga que mi marido me está poniendo el cuerno, tráiganme un video donde está entrando a un hotel”.