La sorprendente respuesta de Bad Bunny sobre la música de Peso Pluma y los corridos tumbados

Parece que Bad Bunny sabe que su tiempo en la cima ha culminado, dejando pasar a otros talentos como Peso Pluma

Desde que Peso Pluma se volvió famoso hace casi un año, los fans no dejaban de compararlo con otros grandes artistas que alcanzaron la fama de manera similar gracias a las redes sociales, entre ellos Bad Bunny. Sin embargo, ahora sabemos que el cantante de reguetón no ve a ‘Doble P’ como competencia, sino como un aliado.

Resulta que, en una entrevista reciente con Benicio del Toro, Bad Bunny fue sincero acerca de lo que piensa sobre el éxito y también sobre su opinión sobre los corridos tumbados, un género que ha causado controversia no solo en México, sino en todo el mundo.

¿Qué dijo Bad Bunny sobre Peso Pluma?

Bad Bunny se refirió a Peso Pluma como un artista que “está arrasando en el mundo”. Se declaró fan de los corridos tumbados y explicó que, gracias a este género, México está dando de qué hablar a nivel global.

Bad Bunny dice que el intenta ser sincero con sus fans. (Instagram @badbunnypr)

“No sé si estás al tanto de lo que está pasando con los artistas mexicanos que cantan corridos tumbados, Peso Pluma y una nueva ola de jóvenes que están tomando la música regional mexicana y transformándola en algo moderno y actual. Están arrasando en el mundo. La música mexicana vuelve a ser popular de una manera realmente genial”, expresó el cantante de ‘Monaco’.

Esto no fue lo único que comentó sobre el éxito. Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, explicó que, desde su perspectiva, el secreto para llegar a donde está es que, como siempre ha dicho, la música no tiene lenguaje. "(...) Ese es el desafío actual con la música: conectarse con la gente. Hay artistas que cantan a un nivel increíble, pero no logran conectar”, expresó.

Peso Pluma tiene una banda de 12 personas que cuidan de él en todo momento Instagram @pesopluma

Explicó que él intenta ser honesto con sus fans y no pretende ser alguien que no es: “No estoy siendo falso. Creo que la gente, sin importar el idioma que hable, puede sentirlo”, sentenció.

Bad Bunny y Peso Pluma generaron emoción en redes sociales después de ser vistos juntos durante el Super Bowl 2024 el domingo pasado. ¿Será que una colaboración está en camino?

Bad Bunny y Peso Pluma no sacan un tema juntos porque saben que si ocurre conquistan el mundo



pic.twitter.com/UGhJHiHqim — 𝙌𝙖𝙙𝙙𝙮 (@ElQaddyy) February 12, 2024

Peso Pluma es criticado por el supuesto engaño a Nicki Nicole

Peso Pluma también ha sido tema de conversación no solo por su encuentro con Bad Bunny, sino también por la gran polémica que surgió cuando se filtró un video en el que aparece con otra mujer en Las Vegas, mientras mantenía una relación con Nicki Nicole.

Horas después de la filtración, la cantante argentina confirmó que su relación con ‘Doble P’ había terminado y dijo que se enteró de la supuesta infidelidad de la misma manera que sus fans.

La misteriosa mujer fue identificada como Sonia Sahar, quien afirmó que no sabía que Peso Pluma tenía novia y se desvinculó de la polémica.

Hasta el momento, el cantante de ‘Ella Baila Sola’ no se ha pronunciado al respecto.

No olvides leer: