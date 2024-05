La sorprendente reacción de Wendy Guevara al ser coronada como ‘Máxima reina’ en la final de ‘La Más Draga': VIDEO

Los seguidores de Wendy Guevara la sorprendieron con la corona en plena final de ‘La Más Draga’

La final de ‘La Más Draga: Solo las más’ se llevó a cabo este martes 7 de mayo en el Pepsi Center en la CDMX, en donde la invitada especial para conducir el programa fue Wendy Guevara, al lado del actor, Roberto Carlo. La noche estuvo llena de sorpresas y una de ellas fue cuando coronaron a la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ como la “Máxima reina” de la noche.

Desde su primer minuto arriba del escenario, la influencer de ‘Las perdidas’ dominó el escenario haciendo un chiste con el actor. Y el humor propio de la celebridad de Internet continuó durante toda la ceremonia.

Inclusive, Wendy tuvo su propio protagónico dentro de la competencia, y es que estrenó en vivo su nueva canción en colaboración con Purga y La Kyñiezz Ponce.

El momento cúspide fue cuando su compañero conductor le dio la noticia de que había sido coronada en ‘La Más Draga’ por su carrera en YouTube y redes sociales.

Como agradecimiento, Wendy, expresó: “¡Qué escándalo! Gracias, de verdad, sí, ¿en serio? No lo sabía, qué perras. No sé qué decir. Yo empecé en las redes sociales, soy una chica youtuber no me creo otra cosa”.

Wendy Guevara y Lolita Cortés se encontraron cara a cara en ‘La Más Draga’

Otro momento destacado de la noche fue cuando Wendy Guevara conoció a Lolita Cortés y demostraron que tenían una buena relación, a pesar de que la crítico había dicho que la influencer “no era artista” sino una celebridad.

“Lolita, con mucho respeto, yo te estoy conociendo ahorita, te conozco de la pantalla de todos lados, pero tengo el honor de conocer ahorita en persona y quiero decirte que eres una chingona”, dijo.

Luego, se dirigió al público y recalcó que a pesar de que querían “hacerla pelear” con Lolita, ella no caería en la polémica. “Así no son las cosas”.

¿Quién ganó la final en ‘La Más Draga’?

C-Pher fue la gran ganadora de ‘La Más Draga: Solo las más’, superando a las finalistas Sirena, Madyson y Gerogina.