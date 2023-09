La ex de José Manuel Figueroa salió a defenderlo de las acusaciones por violencia de género

A inicios de mes, el nombre de José Manuel Figueroa volvió a sonar fuerte en los medios luego de que Alicia Machado, quien fuera su pareja sentimental, lo acusara de haberla golpeado

José Manuel Figueroa y Tanya Vázquez tuvieron una relación sentimental entre el 2007 y el 2008; ahora, 15 años después de la ruptura, Tanya se sinceró, asegurando que sólo tiene buenos recuerdos de José Manuel; incluso, lo llegó a defender de las acusaciones que pesan en su contra.

En una entrevista exclusiva para la edición impresa de TVyNovelas que puedes leer completa esta semana, Tanya Vázquez nos contó más detalles sobre su relación con José Manuel Figueroa y por qué no cree que sea una persona violenta, como dice Alicia Machado.

“LLEGÓ EN UN MOMENTO DE MI VIDA MUY IMPORTANTE”

Para Tanya Vázquez, es difícil hablar por otras personas, pues aseguró, sólo podía hablar de su propia experiencia con José Manuel: “Yo no sé qué tipo de dinámica o de relación han llevado, si fue tormentosa, complicada, violenta, tóxica, hermosa, no lo sé, no puedo hablar por ellas”, aclaró la actriz, quien aseguró que, al menos de su parte, pasó bellos momentos con el hijo de Joan Sebastian :

“Conmigo él siempre fue un caballero, no fue violento, llegó en un momento de mi vida muy importante”

“Conmigo él siempre fue un caballero, no fue violento, llegó en un momento de mi vida muy importante, que fue cuando mi padre estaba enfermo, y después, en el fallecimiento de mi papá, estuvo a mi lado, entonces tengo recuerdos muy bonitos; mi papá habló con él, convivió con él, José Manuel conoce a mis tías, a mi mamá, a mi familia, por eso no tengo nada negativo que hablar de él”.

Sin embargo, Tanya también es consciente de que el único camino para evitar la violencia de género es la denuncia, por lo que invitó a quienes pasen por esta situación a no quedarse calladas:

José Manuel Figueroa enfrenta acusaciones de violencia de género. Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivisi

“Hoy día no se debe permitir la violencia de ninguna de las partes, ni de hombres hacia mujeres o viceversa, y si alguna mujer del medio se ha sentido violentada, pues afortunadamente hay muchísimas instancias donde se les puede apoyar para sanar esa parte o hacer lo pertinente”.

Tanya, por su parte, prefiere quedarse con la parte bella de los momentos que vivió al lado de José Manuel Figueroa: