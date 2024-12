La desgarradora carta de despedida de Sara Cisneros por la muerte de su hermana de 17 años

La influencer cacereña Paula Cisneros murió hoy a los 17 años, según confirmó su hermana Paula Cisneros a través de una desgarradora publicación en donde compartió una emotiva carta de despedida.

La personalidad de Internet era conocida por visibilizar el síndrome de Down con su lema: “Yo lo puedo todo”. Sin embargo, a su corta edad fue diagnosticada con una enfermedad terminal.

Paula Cisneros compartía contenido junto a su hermana, Sara Cisneros, a menudo.

¿De qué murió Paula Cisneros, la influencer de 17 años?

La pequeña influencer Paula Cisneros murió tras la lucha contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada hace casi un año.

Durante sus últimos días , la joven personalidad no dejó de compartir contenido para sus miles de seguidores, en donde mostraba su sonrisa que la caracterizaba. Su último post fue el 1 de diciembre, en donde, junto a su hermana mayor, quien le agradeció por estar en su vida y luchar “juntas contra todo”.

Sara Cisneros se despidió de su hermana, Paula, con una desgarradora carta

Sara Cisneros, también influencer y hermana mayor de Paula, publicó la triste noticia en un post compartido. Y allí dedicó el siguiente mensaje:

“Desde hoy, nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación”, escribió.

Sara Cisneros se despidió de su hermana, Paula, con este desgarrador mensaje. (Instagram @saracisnerosg)

Luego, se expresó con tristeza sobre su sentir tras la partida de su querida hermana: “Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo. Te amamos con todo nuestro corazón, mamá, Sara, papá, Audrey y Leea, y todxs los que te conocen. Nos vemos en nuestra estrella cada día”.

En los comentarios, los seguidores de ambas celebridades enviaron mensajes de apoyo y aprovecharon para despedirse de la pequeña. Lo mismo ocurrió en la cuenta oficial de Paula en TikTok, donde acumuló más de 2 millones de seguidores.