Karina Torres finalmente revela si está enojada por NO ganar los 4 millones de pesos de La Casa

El tercer lugar dejó una polémica que todavía genera conversación. En redes aparecieron acusaciones de supuesto fraude y cuestionamientos sobre cómo podía haber quedado detrás de Memo y Mariana. Karina Torres prefiere mirar el resultado desde otro sitio: el público decidió dividir sus votos entre los distintos integrantes del grupo de las llamadas Hienas que llegó unido a la final. En lugar de pelear contra el resultado, decidió abrazarlo.
“Yo me voy muy contenta con el tercer lugar que el público me dio. Desde que llegué a la final hablé con el público y dije que el lugar que ellos me fueran a dar lo iba a recibir con mucho cariño. Eso estoy haciendo: estoy abrazando mi tercer lugar, bien merecido, como todos los que llegamos a la final”.
La experiencia también representa para ella una ruptura con su propia historia: “Karina del pasado nunca se hubiera imaginado tener la oportunidad de estar aquí”.
Por eso, más que quedarse atrapada en la polémica del resultado, quiere aprovechar lo que consiguió: “Vengo más renovada, más empoderada, con más decisión, con más ganas de vivir, de echarle ganas a la vida, de seguirme superando”.
Y hay una parte de su historia que considera especialmente significativa: “Gracias a un programa, a un movimiento liberal y fuera de serie, gracias a un grupo, puedo estar viviendo todo esto. Gracias a que estoy libre de adicciones”.
Ahora tiene claro qué quiere hacer con esta nueva etapa: “Todo esto para mí ya es regalado. Es la cereza del pastel y lo voy a aprovechar, lo voy a disfrutar al máximo.
“El objetivo es disfrutar mi vida, vivirla al máximo, quitarme más preocupaciones, quitarme más pedos, tratar de disfrutar cada momento. Ese es mi propósito. Y mucha chamba, mucha chamba”.
“No gané los 4 millones ni gané el primer lugar, pero gané muchísimas cosas el poder SANARTE INTERNAMENTE”.
“No gané los 4 millones ni gané el primer lugar, pero gané muchísimas cosas el poder SANARTE INTERNAMENTE✨😭— ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴋᴀʀɪ🗼ᴏʀʀᴇꜱ (@karivalaktorr) October 14, 2026
—Estoy orgullosa de todo lo que estás logrando nena, eres mi inspiración en todo, te amo mucho @Soykaritorres ❤️✨ pic.twitter.com/JRYCHI0y4s
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