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Famosos

Karina Torres finalmente revela si está enojada por NO ganar los 4 millones de pesos de La Casa

Su tercer lugar fue motivo para que, hasta sus amigas, acusaran de fraude el resultado final de La Casa de los Famosos México 2026.

Octubre 15, 2026 • 
Edson Vázquez, Nayib Canaán
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Karina Torres

YouTube/KaryTorresOficial

El tercer lugar dejó una polémica que todavía genera conversación. En redes aparecieron acusaciones de supuesto fraude y cuestionamientos sobre cómo podía haber quedado detrás de Memo y Mariana. Karina Torres prefiere mirar el resultado desde otro sitio: el público decidió dividir sus votos entre los distintos integrantes del grupo de las llamadas Hienas que llegó unido a la final. En lugar de pelear contra el resultado, decidió abrazarlo.

“Yo me voy muy contenta con el tercer lugar que el público me dio. Desde que llegué a la final hablé con el público y dije que el lugar que ellos me fueran a dar lo iba a recibir con mucho cariño. Eso estoy haciendo: estoy abrazando mi tercer lugar, bien merecido, como todos los que llegamos a la final”.

La experiencia también representa para ella una ruptura con su propia historia: “Karina del pasado nunca se hubiera imaginado tener la oportunidad de estar aquí”.

Por eso, más que quedarse atrapada en la polémica del resultado, quiere aprovechar lo que consiguió: “Vengo más renovada, más empoderada, con más decisión, con más ganas de vivir, de echarle ganas a la vida, de seguirme superando”.

Y hay una parte de su historia que considera especialmente significativa: “Gracias a un programa, a un movimiento liberal y fuera de serie, gracias a un grupo, puedo estar viviendo todo esto. Gracias a que estoy libre de adicciones”.

Ahora tiene claro qué quiere hacer con esta nueva etapa: “Todo esto para mí ya es regalado. Es la cereza del pastel y lo voy a aprovechar, lo voy a disfrutar al máximo.

“El objetivo es disfrutar mi vida, vivirla al máximo, quitarme más preocupaciones, quitarme más pedos, tratar de disfrutar cada momento. Ese es mi propósito. Y mucha chamba, mucha chamba”.

“No gané los 4 millones ni gané el primer lugar, pero gané muchísimas cosas el poder SANARTE INTERNAMENTE”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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