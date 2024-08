Karely Ruiz revelará quién es el papá de su bebé en un VIDEO: te decimos dónde verlo

Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al anunciar este fin de semana en Instagram que está esperando a su primer bebé. Desde entonces, su nombre ha dominado las tendencias, en gran parte por las preguntas que sus fans tienen sobre la identidad del padre de su hija.

Aunque en redes sociales se filtraron videos y fotos de la fiesta de revelación, la modelo de cine para adultos no dio detalles específicos. Solo mencionó que fue un evento costoso y compartió algunas decisiones sobre el futuro de su hija.

Karely Ruiz abrió su canal de YouTube para contar quién es el papá de su bebé. (Instagram @karelyruiz)

Este martes, la creadora de contenido de OnlyFans finalmente rompió el silencio para confirmar que revelará todos los detalles de su embarazo.

“Veo a mucha gente intrigada por mi embarazo. Hay quienes aún no lo creen, así que decidí abrir mi canal de YouTube para contarles todo: ¿Quién es el papá? ¿Cuántos meses tengo? ¿Cómo me ha ido? (…) Se viene una nueva etapa para mí. No piensen que, por estar embarazada, dejaré de hacer contenido”, expresó en una historia.

¿Cuándo y dónde ver el video de Karely Ruiz sobre su embarazo?

Karely Ruiz no especificó la fecha ni la hora exacta en la que publicará el tan esperado video sobre su embarazo en YouTube. Sin embargo, pidió a sus seguidores que le enviaran capturas y saludos, ya que planea enviar mensajes durante la transmisión.

El video se podrá ver en su canal oficial de YouTube, por lo que sus fans deberán estar atentos al anuncio de la fecha.

Este es el nuevo canal de YouTube de Karely Ruiz. (Captura YouTube)

¿Cuántos meses de embarazo tiene Karely Ruiz?

Karely Ruiz reveló que está embarazada de 4 meses, pero había decidido mantener la noticia en secreto precisamente por temor a las críticas.

Aunque Karely no ha confirmado oficialmente quién es el padre, los usuarios en redes sociales especulan que podría ser el DJ Jhony. Esta suposición se basa en unas invitaciones para un video musical en el que trabajó, donde se menciona el nombre de ambos: “Karely y Jhon”. Sin embargo, todo sigue siendo un rumor, y habrá que esperar a que la modelo decida revelar la identidad de su pareja.

En las fotos que se difundieron entonces, se puede ver la supuesta invitación a la boda oficial de la pareja. Sin embargo, solo se sabe que llevan poco tiempo juntos, y todo sigue siendo un rumor.

Esta teoría se reforzó cuando Ruiz publicó videos y fotos de la fiesta de revelación, en donde confirmó que era niña. En algunos clips filtrados se puede ver al supuesto padre vestido de blanco, quien corre al lado de la influencer cuando se revela el sexo del bebé. Fue entonces cuando se relacionó la invitación para este evento y no como se había especulado.

¡Habrá qué esperar a que la influencer de OnlyFans suba su video tan esperado para conocer todos los detalles!