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Kany García revela que padece enfermedad crónica que afecta su columna y la está ENCORVANDO

Kany habló de la enfermedad que está afectando su movilidad.

Octubre 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Kany García reveló que padece espondilitis anquilosante.

Getty Images

“Cada vez me voy a encorvar más en mi vida y tengo que saber que es una realidad”.

La cantante puertorriqueña Kany García compartió públicamente que enfrenta un padecimiento crónico que afecta su columna y que la está encorvando. Se trata de la espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria que representa un desafío tanto físico como emocional.

La revelación de Kany ocurrió durante su participación en la ‘Semana Billboard de la Música Latina’ que se lleva a cabo en Miami.

La artista fue cuestionada sobre los miedos que enfrenta en la vida, a lo que respondió:

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“Hay un montón de cosas, pero voy a decir una que creo que no hablo nunca de ello. Yo tengo una condición en la columna vertebral, que se llama espondilitis anquilosante y es un primo hermano de la artritis y cada vez me voy a encorvar más en mi vida y tengo que saber que es una realidad”, indicó.

García expresó que una de sus principales preocupaciones es la evolución de esta condición, pues sabe que con el paso del tiempo podría limitar algunos de sus movimientos.

Kany también dijo que las exigencias de su actual ‘Puerta Abierta Tour’, que contempla más de 80 presentaciones, le hace pensar en las actividades físicas que quizá no pueda realizar en el futuro.

Y es que su espectáculo incluye desplazamientos, subir y bajar escaleras a gran velocidad y cambios de vestuario. Aunque estas actividades son completamente disfrutables, la intérprete admitió que en ocasiones pensar en ello le genera dolor y ansiedad.

Ante el panorama que enfrenta, Kany destacó que está procurando ser más cuidadosa con su bienestar. Y entre las medidas que ha incorporado están sesiones de estiramiento, ejercicio en el gimnasio y periodos de descanso de hasta 10 horas.

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Kany García enfermedades crónicas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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