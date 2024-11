¿José Eduardo Derbez se va a casar? Las FOTOS de Paola Dalay, su novia, que desataron los rumores

Fue el pasado 30 de junio cuando José Eduardo Derbez se convirtió en padre por primera vez junto a Paola Dalay, su pareja sentimental desde hace cinco años. Este momento los unió como pareja y significó el inicio de su vida en familia, misma que han decidido disfrutar según su ritmo, evitando apresurarse a tomar decisiones, como la de una boda.

Sin embargo, esto podría cambiar y estarían próximos a llegar al altar. Al menos esto fue lo que hizo sospechar una llamativa publicación en redes sociales que inmediatamente causó furor entre todos los admiradores que siguen de cerca su historia.

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay ya están planeando su boda?

A través de su cuenta de Instagram, plataforma en la que suele compartir parte de su día a día junto a la pequeña Tessa, Paola Dalay publicó una serie de fotografías en las que apareció posando con un vestido de novia. Dichas imágenes inmediatamente hicieron que sus admiradores se preguntaron si ya está pensando en casarse con el hijo de Victoria Ruffo y Eduardo Derbez.

Una serie de fotos de Paola Dalay vestida de novia desataron furor sobre su boda con José Eduardo Derbez Instagram

No así, esto está lejos de los planes de los padres primerizos, puesto que en realidad estas imágenes son únicamente producto de una sesión de fotos en la que trabajó la modelo de 22 años.

¿Por qué José Eduardo Derbez y Paola Dalay no quieren casarse?

No es la primera vez que el estatus conyugal de Paola y José Eduardo causa intriga, ya que en realidad más de una ocasión han sido cuestionados sobre sus razones para no querer convertirse en marido y mujer. Ante estas constantes preguntas, la joven utilizó sus redes sociales para explicar cuál es su visión respecto al matrimonio.

“Ya no es obligatorio casarse, o al menos yo no lo veo así, pero cada quien. Esto ya está habladísimo, es algo que hemos platicado. No toda mujer enamorada se quiere casar; si ustedes sí, está padre”, apuntó en abril pasado la también influencer.