Jorge Losa, líder en LCDLFM, organiza sorteo para un millón de seguidores pero apenas tiene 365 mil

El nombre de Jorge Losa ha sido tendencia por su participación en La casa de los famosos. Hay quienes lo apoyan incondicionalmente, pero también hay quienes no solapan las trampas y escándalos de los que ha sido acusado, además de no soportar que sea líder nuevamente.

Al ganar una actividad que retaba a los famosos físicamente, Jorge Losa nuevamente está a salvo de ser nominado, como lo ha estado casi todo el reality show, salvo la primera semana.

En cada uno de sus triunfos, Jorge grita "¡Gracias, México!”, frase que a muchos les genera repulsión, pues en redes sociales abunda el odio contra el actor español.

Y aunque ya le fueron a gritar que México lo quiere, pero fuera, Jorge insiste en que tiene un séquito de fans a los que llama “Batallón Losa”.

Tan seguro está de que está triunfando en su paso por La casa de los famosos, que calculó que para este momento de la competencia estaría cerca de un millón de seguidores en instagram, por lo que organizó un sorteo.

“Yo sé que está difícil, la verdad no quisiera quedarme sin mi moto, pero ya les dije. Si llego al millón de seguidores en Instagram, sorteo mi moto entre los seguidores que tengo. Ya saliendo, le entregaré las llaves a la persona en una cena, en un restaurante. Haremos la dinámica, saliendo les explicaré cómo vamos a hacer la dinámica, totalmente en vivo para que vean lo verídico que es”, dijo Jorge desde la suite.

Sin embargo, apenas llega a los 365 mil seguidores en instagram, e incluso Sergio Mayer ya lo superó, pues el exGaribaldi ya tiene casi 700 mil seguidores en Instagram.

Jorge divide opiniones, y en el canal de YouTube de Canal 5, la gente ha opinado: “Jorge no es mala persona y podrá ser muy bueno en cosas de destreza física, pero en la casa se califica el contenido y la personalidad y dentro de todos los habitantes el y Barby son los más grises, por eso la gente estamos más encariñados con los del team infierno pues entretienen más”.

“Jorge no es malo, su defecto es ser protegido de la producción porque es mas que claro que lo son ambos, él y barby, pero ojalá que no gane porque Ferka se pondrá insoportable y seria bueno que los 4 millones se los quede para él solo, pero si saliendo de la casa anda con Ferka, mejor que no gane”, escribió alguien más.