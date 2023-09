¿Por qué demandó Jacqueline Ocampo a su abuelo, don Pedro Rivera? Esto es lo que sabemos del caso

La figura de Jenni Rivera

Todo comenzó hace unos cuantos días, cuando Jacqueline Ocampo Marín, CEO de Jenni Rivera Enterprises, anunció que había demandado a su abuelo, don Pedro Rivera . ¿La razón? El presunto uso indebido de la imagen de Jenni Rivera, madre de Jacqueline, sin la autorización correspondiente.

Don Pedro Rivera habría hecho uso de las disqueras Cintas Acuario y Ayana Musical para lucrar con la imagen de Jenni, de acuerdo con la demanda de Jacquie interpuesta en una corte de California el pasado 20 de septiembre.

La familia Rivera ya ha reaccionado a esta bomba e incluso se ha estudiado la posibilidad de una contrademanda, ¿qué pasará?

LA FAMILIA RIVERA REACCIONA A LA DEMANDA CONTRA DON PEDRO

Entrevistado por TVyNovelas, Gustavo, hermano de Jenni Rivera, se mantuvo hermético sobre la demanda y dijo que “yo no puedo hablar absolutamente nada de este tema, ni por el lado de mi papá, ni por el lado de los niños. Yo vine a pasar un tiempo agradable (...) todo bien, todo está bien. No se dice nada, no se platica nada, le estamos echando todas las ganas”.

Por otra parte doña Rosie Rivera, madre de Jenni Rivera, negó que haya una fractura familiar tras la demanda a Don Pedro Rivera. “Yo no sé nada de demandas, no estoy casada, yo estoy soltera. La familia sigue unida, yo de negocios no sé nada”, aseguró.

Tal vez la reacción más fuerte vino de Rosie y Juan Rivera, quienes no dudaron en defender a don Pedro, su padre: “Cuando hablo de la familia, hablo de todos, la familia perdió hoy. Quien gane el caso, sale sobrando. El dolor del hombre que sembró todo eso, eso es lo duro”, declaró Juan en entrevista con “Ventaneando”.

“Mi padre es el hombre más honrado, trabajador y derecho que he conocido. No va a pelear con la familia”

Por otra parte, Rosie no dudó en declarar que “mi padre es el hombre más honrado, trabajador y derecho que he conocido. No va a pelear con la familia, si acaso en la Corte va a haber una defensa legal, pero hablarlo públicamente y dimes y diretes mi papá no lo va a hacer”, declaró contundente.

¿Habrá contrademanda? De momento, los hermanos Rivera desconocen esto, pues están atentos a lo que decida don Pedro. “Lo que diga mi papá es lo que se va a hacer... intentaremos hacerlo de la mejor manera, a como mi papá sienta (...) eso es lo que se va a hacer y se respetará", aseguraron.