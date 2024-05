Irán Castillo se defiende del “hate” que recibe en redes sociales tras incursionar en la música infantil

En días recientes, a Irán Castillo la han “destrozado” en redes sociales por incursionar en la música infantil junto su marido, Pepe Ramos, padre de su niño más pequeño, Demián, nacido el 10 de febrero de 2022.

A la actriz la comparan con Tatiana y hasta con Cositas, hecho que no la frena y mucho menos la hace pensar en desistir de su tan criticado proyecto. En entrevista con TVyNovelas, la intérprete aseguró que no le da importancia a los señalamientos y que seguirá a una audiencia que necesita una propuesta sana y acorde a su edad.

“La verdad es que sí me inspiró muchísimo mi bebé, siento que también hacía falta un espacio o hace falta todavía, más espacios de música que, realmente, nutra, que le de calma a los niños, seguridad, amor, entonces por eso quise hacerlo, lo estoy haciendo con todo mi corazón, soy muy feliz haciéndolo y bueno, primero dije que no importaba que fuera para cuatro niños, pero yo quería que mi hijo viera eso, porque también veo cada cosa en el internet, es que así como hay cosas buenas hay unas que no me explico. Y puse mi granito de arena, estoy muy feliz porque hay mucha gente que le está gustando muchísimo, he tenido muy buena respuesta, he tenido hate y también está padre, eso significa que está llegando a muchos lugares, entonces estoy contenta porque está funcionando súper bien y es lo que me interesa”, nos dijo la protagonista de éxitos como Preciosa, Soñadoras y Locura de amor.

“SE ME CAE LA BABA CON EL TALENTO DE MI HIJA”

La actriz se considera una mamá presente en la crianza y educación de sus hijos, pese a los compromisos que tiene con la grabación de su podcast o los musicales en los que participa.

“No sé cómo le hago, de veras no sé, pero ahí estoy en lo que

puedo, al 100 con mis dos niños, la mayor (Irka) tiene 12 y el menor (Demián) dos, entonces ahí me divido como puedo, al bebé casi siempre me lo llevo cuando voy a grabar o cuando hago cosas de muchas horas. Soy como una mamá canguro”.

Para Irán, ser madre de una adolescente ha sido todo un desafío, tomando en cuenta los tiempos tan convulsionados que estamos viviendo. “Se pone muy interesante, sobre todo, porque es una etapa muy distinta a la de antes, pero también es bonita y es una buena oportunidad como mamá para irme redescubriendo también con ella, en otro tipo de relación, porque va cambiando cuando ellos van creciendo, entonces me está ayudando mucho también a mí a crecer como ser humano la relación con mi hija, ella siempre me ha impulsado a evolucionar”.

A su juicio, “es una adolescencia muy diferente a la que yo viví en los años 90, siento que ahora ya se les da más voz a ellos, ya se interesa uno más en lo que, realmente, están sintiendo, qué es lo que les pasa, entonces esa es una gran diferencia porque antes no sucedía, no por mal, sino porque no había tanta información de cómo relacionarte con un adolescente, por lo que se hacían presentes los silencios”.

Ver a Irka triunfar en el teatro y el cine es algo que tiene muy contenta a Irán Castillo.

“Ella ya está en el medio, ya hizo una película que salió en las plataformas, se llama Viaje todo robado, le encanta el teatro musical y está en una escuela que la forma en esa área y cada año hace su obra musical, ahorita, de hecho, en estos días, está estrenando su montaje, ella canta, baila, actúa. Yo estoy súper orgullosa, la veo y se me cae la baba, la admiro mucho y es algo que también ella ya trae, entonces, ¿por qué no impulsarla y ayudarla también?”.