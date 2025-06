¿Cómo sigue Yolanda Andrade? Montserrat Oliver reveló nuevos detalles sobre su salud

La reconocida conductora Yolanda Andrade continúa en un proceso de recuperación que ha mantenido en pausa su carrera televisiva. Tras varios meses de ausencia en el programa “Montse y Joe”, su amiga y compañera, Montserrat Oliver, recientemente realizó una actualización sobre el estado de salud de la conductora, quien fue diagnosticada con un aneurisma cerebral que comprometió su bienestar físico y emocional.

Durante un encuentro con la prensa en un evento público, Montserrat compartió detalles alentadores que han dado tranquilidad tanto a los fans como a sus colegas.

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre la salud de Yolanda Andrade?

En declaraciones recientes durante un evento inaugural, Montserrat Oliver expresó que ha estado en constante comunicación con Yolanda Andrade, y confirmó que su amiga se encuentra en proceso de mejoría, aunque todavía no está lista para regresar a la televisión.

“Sí, está mejorando, me mandó un video muy emotivo. Me dijo que le duele no estar presente, pero está conmigo de alma y corazón. Lo que más me alegra es verla recuperándose”, comentó Montserrat.

La conductora también explicó que Yolanda permanecerá por un tiempo más en Tulum , donde continúa su recuperación lejos de los reflectores y en un ambiente más tranquilo. Aunque aún no hay fecha concreta para su regreso al programa, Montserrat confía en que ese momento llegará pronto.

¿Cuál es la enfermedad que padece Yolanda Andrade?

Desde finales de 2023, Yolanda Andrade ha enfrentado un complicado diagnóstico: aneurisma cerebral. Esta condición se manifestó con síntomas como intensos dolores de cabeza y pérdida parcial de la visión, lo que la llevó a suspender sus actividades profesionales puesto que requería más cuidados.

Este diagnóstico también ha tenido repercusiones emocionales. Yolanda ha hablado en el pasado sobre cómo esta enfermedad ha afectado su estado físico y mental, incluso ha tenido que enfrentar periodos de debilidad extrema y de ansiedad.

¿Cuándo regresará Yolanda Andrade a la televisión?

Aunque los seguidores de “Montse y Joe” han mantenido la esperanza de ver nuevamente a Yolanda en el programa, Montserrat Oliver fue clara al señalar que aún no es el momento para su regreso.

“Yo mañana tengo grabación de Montse y Joe, y desafortunadamente, ella no podrá asistir. Esperamos que tal vez para la próxima pueda acompañarnos, porque ya la veo mejor”, detalló.

Estas palabras sugieren que si bien hay avances en su salud, Yolanda todavía requiere tiempo y cuidado antes de reincorporarse plenamente a su trabajo frente a las cámaras .

¿Cómo enfrenta Yolanda Andrade este proceso?

Según relató Montserrat Oliver, Yolanda se mantiene positiva y con una actitud de lucha ante las adversidades que enfrenta. La describió como alguien “tranquila” y “fuerte”, cualidades que han sido fundamentales en este proceso de recuperación.

“La escucho tranquila, la escucho muy bien. Me da gusto porque ha sido difícil”, expresó Montserrat con cariño.

Además del apoyo médico, el respaldo emocional que recibe de Montserrat y de su círculo cercano ha sido esencial para que Yolanda afronte este reto con fortaleza.