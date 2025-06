Pati Chapoy cuestionó a la hija de Alicia Villarreal y le reprochó su falta de apoyo en el pleito con Cruz Martínez

La situación de Alicia Villarreal parece no estar cerca de solucionarse, en especial ahora que han ido saliendo a la luz nuevos rumores que involucran incluso a su hija mayor. En esta ocasión, quien se volvió un daño colateral del problema fue Melenie Carmona, que recibió un fuerte reclamo de Pati Chapoy por aparentemente tener preferencia con su padre.

Pati Chapoy apuntó contra Melenie Carmona por ‘no defender’ a Alicia Villarreal

Durante una de las últimas emisiones de “Ventaneando”, Pati Chapoy condenó el comportamiento de Melenie Carmona, a quien le cuestionó que no respaldara públicamente a Alicia Villarreal, como sí lo hizo con Arturo Carmona. Y es que desde la perspectiva de la productora, la llamada “güerita consentida” sí está atravesando un problema muy complicado por la demanda de violencia contra Cruz Martínez.

“Me llama la atención que esté en contra de ‘La Chicuela’, que no lo dice abiertamente, pero se entiende, todo por defender a su papá. Bueno, yo no he visto un video así, Melenie defendiendo a tu mamá, que es mucho más grave lo que está viviendo en este momento por las denuncias de un señor que estuvo a punto de matarla. Pero bueno, hasta aquí mi reporte”, fueron las palabras con las que la productora de “Ventaneando” desaprobó esta situación.

@exafm Pati Chapoy no dudó en reaccionar al video de Melenie Carmona en el que defiende a su papá y le reclama por la falta de apoyo a Alicia Villareal ♬ original sound - ExaFM

Hasta el momento, ni Alicia, ni Arturo, ni Melenie le han respondido a la comunicadora. Mientras que Cruz Martínez sigue completamente hermético respecto a todo este escándalo.

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre las acusaciones de agresiones contra Arturo Carmona?

La indignación de Pati Chapoy hacia Melenie Carmona surgió luego de que la exintegrante de “Herederos: Juego de Voces” subiera una serie de historias en las que mostró su molestia por un video en el que supuestamente se narra cómo su papá agredió a su mamá hace más de 25 años.

“Consejo del día: no se metan en chismes ajenos, ni quieran buscar protagonismo en un lugar donde nadie los ha mencionado, ni nadie los conoce. Se ven súper hambreados, sorry”, manifestó la joven cantante.

En otro momento de esta grabación, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona también se refirió indirectamente a Blanca Martínez para reclamarle que quisiera colgarse de un tema tan sensible para ganar relevancia a costa del sufrimiento de una familia. Esto a pesar de que la exconductora de “Corazón grupero” negó rotundamente haber sido la responsable de que se volviera a viralizar esta carta.