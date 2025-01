Imelda Garza Tuñón rompió el silencio sobre su supuesto romance con Marco Chacón: ‘Algo más allá'

El caso entre Imelda Garza Tuñón y su exsuegra, Maribel Guardia, está que arde en el mundo judicial y mediático. Las polémicas entre las dos famosas escalaron a un nivel inimaginable. La cuerda se tensa cada vez más y cada día sale una nueva arista que enreda más la demanda judicial que la mamá de Julián Figueroa impuso sobre su exnuera.

Hace solo unos minutos, en el programa ‘De Primera Mano’, la cantante Imelda Garza Tuñón rompió el silencio y respondió a las picantes y muy certeras preguntas a las que se sometió en vivo. ¿Qué dijo la expareja del fallecido Julián Figueroa sobre su supuesto romance con Marco Chacón? Te lo contamos.

Imelda Garza le mandó un contundente mensaje a Maribel Guardia, tras el pleito por la custodia de José Julián Instagram

Imelda Garza Tuñón niega haber tenido una relación amorosa con Marco Chacón

‘Nunca ha existido una relación que tenga algo más allá de la relación cordial que llevamos en familia’, indicó Imelda Garza Tuñón al ser consultada sobre los rumores de un romance entre ambos.

Según la cantante, ahora hay “un temor” de que ella y su hijo se quieran ir a vivir fuera de la casa de Maribel Guardia para hacer una vida juntos y con la compañía espiritual de Julián Figueroa, que, recordemos, murió el 9 de abril del 2023.

Imelda Garza habló sobre la supuesta prueba de antidoping que salió positiva Instagram

La reacción de Imelda Garza Tuñón y Marco Chacón en el pasado sobre los rumores de romance

Hace justamente un año, en una de las alfombras rojas de la temporada, Imelda Garza Tuñón respondió sobre el cariño que había entre ella y Marco Chacón: ‘Marco es como un papá para mí, es un papá para mi prima Maribel…’. Allí mismo, la cantante dijo que el esposo de Maribel Guardia era como un abuelo para su hijo.

La cantante catalogó esos rumores de romance como “un morbo muy fuerte” y entiende que esto es un chisme más de los que siempre suelen salir o “sacarle”, y remarcó: ‘No, nada que ver’.

Sobre el tema, Marco Chacón había dado su versión tajante en julio del 2024: “Nunca existió el rumor porque no es verdad. No había que manejarlo de ninguna forma, porque a los dos nos quedaba clarísimo que no teníamos nada que tratar. Es solo una foto en familia donde estábamos en Disney, y a alguien, un obsceno patán, se le ocurrió decir que la chava estaba ‘muy pegadita a mí'. Entonces, hizo un comentario desagradable”.