Imelda Garza contó que Julián Figueroa no podía superar la muerte de Joan Sebastian: así era su vínculo

Tras la muerte de Julián Figueroa el 9 de abril de 2023, su esposa, Imelda Garza, reveló cómo fueron las últimas horas de vida del cantante y cómo se fue pensando en su padre, Joan Sebastian.

Imelda Garza contó en entrevista con su tía, Addis Tuñón, que Julián Figueroa había estado deprimido porque un día antes, el 8 de abril, habría sido el cumpleaños de su fallecido padre.

“Julián estuvo el domingo con nosotros viendo series, estábamos juntos. En la tarde se sentía muy mal porque no había dormido en tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá”.

Contó que alrededor de las 18:00 pm su esposo “bajó al cuarto de los videojuegos para tratar de dormir un ratito”, pero al percatarse de que no regresaba, decidió ir a buscarlo.

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. Lo toqué de la pierna, para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y vi que tenía la boca morada, me desesperé”.

Desafortunadamente, cuando llegaron los paramédicos le informaron que “ya tenía unas horas de que había fallecido”.

“Lo único que me da paz es que cuando lo encontré estaba en posición de dormido, no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz, y quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”.

¿Cómo era la relación de Julián Figueroa y Joan Sebastian?

Maribel Guardia y Joan Sebastian se conocieron en un palenque, sin embargo, la actriz estaba comprometida en ese momento.

El ‘Poeta del Pueblo’ bromeó con ella en aquel entonces diciéndole que no se casaría, poco después, cuando ella estaba planeando su primer disco le presentaron a una persona que podría ayudarle: se trataba de Joan Sebastian.

Se enamoraron y en 1992 se casaron. Tres años después nació Julián, el 2 de mayo de 1995, el único hijo que compartieron.

Maribel Guardia reveló que Joan Sebastian quería tener más hijos, pero ella no aceptó porque estaba en la cúspide de su carrera.

En 1996 protagonizaron la telenovela ‘Tú y yo’, donde compartieron créditos con la actriz Arleth Terán, con quien el cantante le habría sido infiel a su esposa. Se divorciaron, sin embargo, años después arreglaron sus diferencias y fueron buenos amigos hasta la muerte del cantautor el 13 de julio de 2015.

A pesar de la separación, Joan Sebastian siempre estuvo presente en la vida de Julián Figueroa, pero él siempre vivió con su madre.

Maribel Guardia y su único hijo eran muy unidos, tenían un lazo muy fuerte y se apoyaban incondicionalmente en cada paso.

A pesar de no vivir juntos, Julián Figueroa siempre hizo énfasis en la buena relación que tenía con su padre: “Mi papá era una persona a la que yo veía una vez cada dos semanas pero yo me iba todo el fin de semana con él, a veces hasta seis días”, dijo el actor al programa SNSerio de Canal 6.

Además, explicó que cada momento junto a su padre era profundamente significativo para él y siempre le dejaba un gran aprendizaje.

“Mi padre... era un hombre que cada momento que pasaba con él se me quedaba grabado en mi alma; era un momento de enseñanza era un momento en el que aprendía muchísimo”.

A pesar de lo poco o mucho que se frecuentaban, Julián Figueroa señaló que se conocían a la perfección.

“Platicábamos mucho. Me conocía muy bien y yo lo conocía muy bien, y eso que, a veces, no pasa en las relaciones que son tan cotidianas: convives mucho con las personas pero no sabes quiénes son... sin embargo, yo sabía quién era mi papá y él sabía quién era yo y eso me deja profundamente tranquilo”, declaró.

En cada una de sus palabras, Julián Figueroa demostraba su amor y admiración por el intérprete de ‘Tatuajes’.

“Por fuera, era una persona sumamente recia, una persona con mucha fuerza para enfrentarse a la vida, los golpes, a las caricias de la muerte, etc.; sin embargo, por dentro era un niño que se asombraba con cada cosa de la vida”.

Declaraciones que hizo Julián Figueroa sobre su papá Joan Sebastian en el programa ‘SNSERIO’. pic.twitter.com/VRja8NgcMR — Chismorreo (@ChismorreoTv) April 10, 2023

Julián Figueroa extrañó a su padre hasta el último de sus días

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años de edad a causa de un infarto agudo de miocardio y una fibrilación ventricular.

Apenas un día antes, el 8 de abril de 2023, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía suya junto a su papá, Joan Sebastian, con un largo y emotivo mensaje, pues ese día habría sido su cumpleaños.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas ‘el tiempo todo ha de arreglar’, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va.

Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys, con la fama, y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”.

Para muchos fans de la famosa familia, fue una coincidencia muy grande que la partida de Julián Figueroa se diera un día después del cumpleaños de su padre con quien, aseguran, ahora está descansando.