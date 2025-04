Hospitalizaron de emergencia a una querida conductora de ‘Me caigo de risa': esto sabemos

La actriz y conductora Mariazel encendió las alertas al compartir un video desde el hospital, donde reveló que presentó un problema de salud mientras daba una función de teatro.

A través de su cuenta en Instagram, la famosa publicó un clip en el que se le ve en una cama de hospital con una bata.

De inmediato, sus amigos y seguidores se unieron para dejarle una ola de mensajes de cariño y buenos deseos, quienes se mostraron preocupados por su estado.

¿Qué le pasó a Mariazel?

La presentadora explicó que tuvo que ser hospitalizada debido a un problema estomacal mientras se encontraba dando una función en el Teatro Libanés, en la Ciudad de México. Sin embargo, calmó a sus seguidores al reportar que ya se encuentra mejor.

“Ya estoy mejor, tuve un tema gástrico que empezó mientras daba función de Atrapados en el teatro Libanés y fui a parar a urgencias varias horas pero ya estoy en casita recuperándome! TE AMO @adrianblond”, escribió la conductora en su publicación.

Horas antes de revelar que fue llevada a un centro médico, la conductora le dijo a sus seguidores en redes sociales que se sentía mal: “Me duele la pancita”, escribió momentos antes de entrar al aire el programa ‘Más Deporte’ de TUDN.

“¡Mejórate pronto hermosa…! Te esperan tus 27000 chambitas y los que te queremos… ¡Arriba! CHINGAZODEAMOR para ti”, le escribió Dalilah Polanco; “Ánimo a la más trabajadora del condado”, comentó Cynthia Urias; “Cuídate mucho”, escribió Violeta Isfel; Marie Claire Harp le comentó: “Amiga, te mando un fuerte abrazo"; Hugo Catalán dijo: “Ánimo”.

Mariazel le agradece a su esposo

Además de contarle a sus seguidores lo que le pasó, Mariazel quiso mostrar el fuerte lazo que tiene con su pareja. Sin decir nada, enfocó a su esposo, Adrián Rubio, quien se encontraba dormido recargado en una mesa, y le agradeció por estar con ella en las buenas y en las malas.

Acompañó el clip con la canción ‘Regalo de Dios’ de Julión Álvarez, la cual dice: “Cuando me siento en tus brazos, se me olvida todo / Soy afortunado por tenerte a ti / Aquí, despertando a mi lado / Estoy en deuda porque llegaste a mi vida / Como si estuvieras hecha justo a mi medida / Y yo no lo pedí, solito me llegó / Y vale el doble, sí, un regalo de Dios / Destinado para mí”.

¿Quién es Mariazel?

Mariazel Ollé Casals es una actriz, conductora y modelo española quien comenzó su carrera como intérprete en TvAzteca en producciones como ‘Lo que callamos las mujeres’.

También ha participado en proyectos como ‘Está Cañón’, con Yordi Rosado, ‘¿A quién le vas?’, ‘Más deporte’, ‘Zona Puma’, y ‘Yarda 1’.

Llegó a México desde su natal Martorell, España, en 1987. Años después sufrió un intento de asalto en la CDMX en el cual resultó seriamente herida por sus agresores con un arma de fuego.

Desde 2005 comenzó su relación con el actor mexicano Adrián Rubio, con quien tiene dos hijos: Laia Rubio y Adrián Rubio Ollé.