Horóscopos semanales del 18 al 24 de septiembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Las malas decisiones se pagan caro, asume lo que hiciste y lo que puedas enmendar, hazlo para que puedas seguir avanzando; antes de hacer algo piénsalo dos veces, el universo está en todo y no perdona. Habrá una reunión donde te reencontrarás con personas que hace mucho tiempo no veías. En temas financieros todo avanzará positivamente.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 43

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Pisar fondo te ayudará a valorar lo que perdiste por tu mal carácter; haz el recuento de todas tus acciones, ahora tendrás que empezar de cero y echar a andar el aprendizaje. Temas de familia se presentarán esta semana y necesitarán de tu apoyo; es momento de arreglar viejas rencillas. Llegará el ofrecimiento de un negocio o nuevo puesto laboral.

DÍA: DOMINGO

COLOR: AZUL

NÚMERO: 39

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Tiempos de generar alianzas con esas personas que en su momento estuvieron en tu contra; deberán unirse y luchar por el mismo fin. El amor te rondará, pero no te convencerá; lo mejor será que sólo sean amigos. Necesitas esforzarte más para alcanzar tus metas, estás dejando que el destino haga todo y eso no te ayudará; busca nuevos objetivos de vida.

DÍA: LUNES

COLOR: ROJO

NÚMERO:33

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Te la pasas haciendo números para organizar tu dinero, pero estás dejando de disfrutar tus esfuerzos, recuerda que también mereces consentirte, ubica lo que quieres y necesitas antes de darlo a los demás. La ruleta del amor cambiará a tu favor y los problemas que tenías con tu pareja se esfumarán y tendrán una nueva oportunidad. Cuida tus rodillas.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 2

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Tendrás que poner orden en tu vida emocional sacando a los que sólo han estado entorpeciendo tu camino; quédate con aquellos que les dé felicidad tus logros. Viene una temporada fuerte de trabajo y grandes ganancias, así que duerme bien y vitamínate para que no te enfermes. Viejos amores aparecerán, pero no hay tiempo de detenerse en eso.

DÍA: JUEVES

COLOR: VINO

NÚMERO: 38

Faisy es Virgo, nació el 19 de septiembre de 1979.

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

La desconfianza no te deja avanzar, siempre estás dudando de todos, así no podrás llegar a tus objetivos; todos necesitamos de todos, confiar en la gente con la que trabajas o está junto a ti te ayudará. El amor agarrará fuerza y podrás hacer planes con esa persona para realizar un viaje que será una gran idea para renovar o fortalecer lazos amorosos.

DÍA: VIERNES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 10

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Podrás conseguir ese puesto que tanto deseas. Tienes que perdonar a esa(e) amiga(o) con quien tuviste malos entendidos por falta de comunicación y por dejar que otras personas se metieran en su vida; ahora a enmendar. El dinero llegará poco a poco, pero fluirá para lo necesario y unos pequeños lujitos que a veces te puedes dar.

DÍA: MARTES

COLOR: DORADO

NÚMERO: 18

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Prepara el terreno para el amor, ahora sí hasta boda habrá; no cierres tu corazón, el universo algo mejor te traerá. En temas de dinero cuida mucho tus gastos, y más que nada los innecesarios; siempre hay que tener un ahorro para lo que se pueda necesitar. Estos días pon atención en tu salud bucal, alguna muela o diente te dará lata.

DÍA: JUEVES

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 4

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Se dará la oportunidad de cambiar de casa, lugar, estado, inclusive de país. No descuides tu lugar de trabajo, que lo puedes perder u otra persona se aprovechará de tu descuido. Todos los sacrificios serán recompensados, ahora podrás ver el fruto de lo que sembraste, así como tus buenas ganancias. Llegarán visitas inesperadas y te dará mucho gusto verlas.

DÍA: SÁBADO

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 18

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Pon mucha atención en tu matrimonio o relación, no te estás dando cuenta de que te andan robando a tu pareja. Vienen tiempos de abundancia y buenas ganancias, así que aprovecha para actualizarte en tus deudas y comprar eso que te hace falta; tu hogar también necesita nuevas cosas, recuerda que debes tener lo mejor que se pueda.

DÍA: LUNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 47

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Nuevas posibilidades de avanzar en el trabajo o negocio, ahora deberás cambiar tus perspectivas, eso ayudará a que llegue lo que tanto has deseado. Si ya no estás a gusto con tu pareja, es momento de poner todo en su lugar antes de que las cosas se salgan de control y se ponga fea esta historia; todo tiene una fecha de caducidad tarde o temprano.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 6