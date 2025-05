¡Hay pleito! Verónica Gallardo ventila un fuerte desplante de Flor Rubio: ‘Es su personalidad’

Flor Rubio ha sido señalada por malos tratos por parte de sus excompañeros , y fue Verónica Gallardo quien le “sacó los trapitos al sol” al contar uno de los desplantes más fuertes que vivió con ella cuando trabajaron juntas en TV Azteca.

En el programa El Mich TV en YouTube, la periodista de espectáculos relató su experiencia al convivir con la conductora de Venga la Alegría, a días de que su reacción en vivo se hiciera viral .

¿Qué pasó entre Verónica Gallardo y Flor Rubio?

En aquel entonces, Gallardo pensó en regalarle un suéter que le había gustado a su compañera con motivo de un intercambio organizado por el equipo de producción. Flor aceptó el gesto y ambas acordaron fingir sorpresa el día del evento.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. A Verónica le reclamaron por haber revelado que Flor le había tocado en el intercambio, algo que ella no consideró incorrecto, sino un simple detalle sin importancia.

Flor Rubio actualmente conduce “Venga la Alegría”. Instagram

Para su “mala suerte”, al año siguiente le volvió a tocar Flor Rubio en el intercambio. Entonces, en un intento de “seguir las reglas”, fue a una tienda de moda y le compró una falda y un suéter. Pero ahora surgió otro problema.

“Se lo compré y nunca se lo vi puesto. Jamás, ni por error se lo puso, aunque fuera en el programa (...) ¿eso qué quiere decir? Que no le gustó. ¿Yo qué culpa tengo? Si le compras algo que le gusta o que no le gusta, de todos modos quedé como el ‘cuetero’”, reclamó Verónica frente a la cámara.

La comunicadora reflexionó sobre esta experiencia y concluyó que “así era la personalidad” de Flor.

“Es parte de su personalidad ser como... extraña. La verdad”, expresó.

¿Flor Rubio y Verónica Gallardo tienen una enemistad?

No es la primera vez que Doña Vero se lanza en contra de Rubio. Hace unos meses, contó que cuando trabajaron juntas en TV Azteca, Flor ni siquiera la saludaba al encontrársela en los pasillos. No obstante, recalcó que “no le caía mal”, ya que no le provocaba sentimientos negativos y aseguró que ella “no le hizo nada”.

A pesar de ello, Verónica Gallardo confirmó que sí existe una enemistad con Flor Rubio.

Además de Vero, otros famosos han mostrado su inconformidad con la periodista, como Pepillo Origel, quien incluso se fue a tribunales por daño moral.

