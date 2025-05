Un emprendimiento BIZARRO: una actriz de Hollywood lanza un jabón con agua de su baño USADA

A las celebridades les gustan los nuevos emprendimientos más allá de su arte, sea la música o la actuación. Pero a veces algunas iniciativas son insólitas. Y recientemente una reconocida actriz de Hollywood anunció que venderá un jabón muy bizarro basado en el agua usada de su baño. ¿A quién se le ocurrió esta semejante idea?

Precisamente, la actriz Sydney Sweeney, reconocida por su papel en la serie de HBO Euphoria, ha sorprendido al mundo del entretenimiento y la belleza con el lanzamiento de este producto inusual: un jabón elaborado con agua de una de sus propias duchas. Y parece que va en serio porque fue confirmado en sus redes sociales.

Este producto, denominado Bathwater Bliss, es el resultado de una colaboración con la marca de cuidado personal Dr. Squatch y ha generado opiniones divididas en las redes sociales.

“Cuando tus fans empiezan a pedirte agua de baño, puedes ignorarla o convertirla en una pastilla de jabón Dr. Squatch”, dijo la joven de 27 años en Instagram.

Bathwater Bliss es una edición limitada de solo 5,000 unidades, cada una con un precio de 8 dólares. El jabón contiene ingredientes naturales como arena exfoliante y extracto de corteza de pino, ofreciendo una fragancia amaderada inspirada en los bosques del noroeste del Pacífico, región natal de la intérprete.

Además, se incluye una pequeña cantidad de agua reutilizada de una de las duchas de la actriz, lo que le otorga un toque distintivo.

¿Cómo reaccionaron las redes al jabón de Sydney Sweeney?

El anuncio del producto ha provocado una ola de reacciones en internet. M ientras algunos usuarios expresan entusiasmo por la creatividad y originalidad de la iniciativa , otros la consideran una estrategia de marketing cuestionable. Sweeney ha defendido el proyecto como una forma divertida y peculiar de promover el uso de productos de cuidado personal naturales entre los hombres.

La actriz explicó que la idea surgió tras recibir comentarios de fans que, en tono de broma, pedían que vendiera su agua de baño. Decidió tomar la sugerencia con humor y colaborar con Dr. Squatch para crear un producto que, además de ser único, fomente hábitos de higiene más saludables.

“Es peculiar, en el mejor sentido de la palabra, y me encanta que hayamos creado algo que no solo es inolvidable, sino que huele de maravilla y funciona como cualquier otro producto de Dr. Squatch que me encanta. Espero que esto ayude a los hombres a reconocer la realidad de los productos de cuidado personal convencionales y los impulse a optar por lo natural”, aseguró la estrella en un comunicado compartido por la revista People.

¿Cuándo sale a al venta el jabón de Sydney Sweeney?

Bathwater Bliss estará disponible para su compra a partir del 6 de junio en el sitio web oficial de Dr. Squatch. Además, la marca realizará un sorteo en el que 100 afortunados podrán ganarse el producto. En tanto, se enviará a Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Alemania.

Con esta iniciativa, Sydney Sweeney y Dr. Squatch buscan no solo sorprender al público, sino también abrir un diálogo sobre la importancia de elegir productos de cuidado personal con ingredientes naturales y sostenibles. Y con algún que otro ingrediente sorpresa también.

