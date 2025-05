Itatí Cantoral hizo una inesperada confesión sobre su presunto romance con Ariel Miramontes, ¡con todo y beso!

Los primeros meses de este 2025 han estado repletos de noticias escandalosas para el mundo del espectáculo, incluidos los romances más inesperados protagonizados por famosos. A este listado pronto podrían sumarse Itatí Cantoral y Ariel Miramontes, cuyo amor podría haber nacido durante el rodaje de “Desastre en familia”, y para evitar especulaciones, fue la artista quien se dio a la tarea de aclarar qué es exactamente lo que está pasando entre ellos.

¿Itatí Cantoral y Ariel Miramontes son novios? Esto dijo la actriz sobre su relación

Durante un reciente encuentr con los medios, y retomado por las cámaras de “De primera mano”, Itatí Cantoral confirmó que está saliendo en plan romántico con Ariel Miramontes. Esta declaración tuvo lugar a unos días de que comenzaran a circular los primeros rumores al respecto, los cuales habrían nacido a raíz de la cercanía que construyeron durante la grabación de una película juntos.

“Sí, pues estamos saliendo. Yo no tengo ahorita un compromiso formal y Ariel tampoco. No somos novios ni pareja, pero sí estamos saliendo”, dijo la artista mientras esbozaba una amplia sonrisa la también cantante, quien es madre de tres hijos: los gemelos José y Roberto, fruto de su matrimonio con Eduardo Santamarina; y de María Itatí, de su relación con Carlos Alberto Cruz.

Un poco más quitados de la pena, los actores quisieron darse un cálido beso “de piquito”, un momento que provocó la bulla del público y provocó que ellos se sonrojaran. Así que tras estas sorpresivas revelaciones, sus fanáticos ya están a la espera de descubrir cómo se desarrollará esta historia y si lograrán consolidar algo más formal a futuro.

Itatí Cantoral se desbordó en halagos para Ariel Miramontes en medio de rumores de romance

Luego de ventilar que sí estaría saliendo casualmente con “Albertano”, Itatí Cantoral manifestó la enorme admiración que siente por su colega, despertando las sospechas de que así habría nacido el interés entre ellos. Por lo que sin temor a mostrar sus verdaderos sentimientos, la villana de “María la del Barrio” aseguró que Ariel Miramontes no solo posee un gran talento histriónico, sino que lo complementa con su compromiso y ella lo comprobó ahora que compartieron proyecto.

“De verdad que es un actor tan profesional. La primera vez que lo vi, yo dije: ‘no, no creo que sea él, si él es Albertano, no lo puedo creer. Es que es un actor increíble, es muy profesional, hasta llegaba antes a sus llamados”, señaló frente al artista, quien no pudo disimular el nerviosismo que estas declaraciones le generaron, en especial porque siempre ha mantenido en privado estos detalles de su vida y solo se sabe que el comediante tiene tres hijos con una misteriosa mujer.