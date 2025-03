Hannia Novell pidió un milagro a Juan Pablo II para ser mamá y así lo logró: “Yo me encargo”

Durante décadas hemos visto a Hannia Novell en los noticiarios de TV Azteca y ADN40, pero pocas veces ha hablado de su vida privada.

Se dio la oportunidad de compartir detalles en entrevista con Mónica Garza para su canal de YouTube, donde la periodista contó su historia de amor con el también periodista Vicente Gálvez, quien la ayudó a salir de una situación de violencia de género con un exnovio.

Asimismo, contó su historia milagrosa de cómo se convirtió en madre mediante un proceso de adopción, que se le facilitó tras alzar oración para su Santo predilecto.

“Cumplí todas las metas que tenía, y dije ‘ya lo hice, ahora sí quiero ser mamá’. Pero ya estaba grande. Yo soy Juan Pablista, es mi Santo, yo hablé con él y le dije ‘hazme el milagro, quiero ser mamá, supongo que biológicamente ya no se puede enséñame el camino’. Se lo pedí, le rezaba”, dijo Hannia.

“Y un día un amigo me preguntó si quería ser mamá, me presentó a una persona, y esa persona me dijo que no había bronca y me envió con otra persona que había sido director del DIF. Me citan en un lugar, que les contara la historia y había otro señor ahí”.

“Y resulta que la maravilla del mundo, en mi trabajo había hecho muchos reportajes con niños, y esta persona, que yo no lo recordaba, me dice ‘Pues sí, Hania, sí vas a ser mamá. Porque yo te conozco desde que empezaste y has hecho múltiples notas de la Casa Alianza donde yo era director y siempre estabas ahí trabajando con los niños. Tú, ni te preocupes, tú vas a ser mamá, yo me encargo’”, recordó Hannia, conmovida.

“Corrí con mucha suerte, me anoté en la lista, esperé, muy poco. Un día me hablaron y me dijeron que tenían un candidato... ‘Vas a ir a Chiapas’. Pero me entró el miedo y me dijeron ‘te están esperando, mañana mismo vas’”.

Fue así que viajó para conocer a su hijo: “Compré el boleto, me fui a Chiapas y me recibieron en la Casa Hogar. El principio de los cuneros el que me estira los brazos, lo tomo y me dice la procuradora del DIF ‘él es tu hijo’, y yo dije ‘sí, es mi hijo’”.

En sus redes sociales, Hannia ha compartido pocas fotos familiares, pero contó que tuvo la fortuna de que su hijo fuera bebé al tenerlo entre sus brazos por primera vez, y ahora es un jovencito sano y feliz.