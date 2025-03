Gustavo Adolfo Infante liquidó a Maribel Guardia en su felicitación a Imelda Garza: ‘Era evidente’

Como te comentamos en TVyNovelas, la agria disputa que Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia sostuvieron durante varias semanas por la custodia del único hijo de Julián Figueroa tuvo un giro inesperado cuando el menor fue devuelto a su madre el pasado sábado 01 de marzo.

A través de su cuenta de Instagram, Imelda Garza publicó una foto de la manita del niño para comunicar su felicidad: “Hoy ganó el amor. Hoy ganó la justicia. El día más feliz de mi vida fue cuando naciste. Hoy es el segundo. Dios es bueno”, festejó la joven... ¡hasta Gustavo Adolfo Infante la felicitó con un explosivo comentario que incluyó una seria acusación!

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DENUNCIÓ GUSTAVO ADOLFO INFANTE EN SU FELICITACIÓN A IMELDA GARZA?

Si bien Marco Chacón -el esposo de Maribel Guardia- aclaró que Imelda Garza se reunió de nuevo con su hijo gracias a la resolución provisional de una jueza, para Gustavo Adolfo Infante este triunfo acabaría por darle la razón a la joven ya que, sostuvo, ella fue víctima de un extraño complot para desprestigiarla y así quitarle a su hijo.

Felicidades. Era muy evidente que te hicieron un montaje para quitarte a tu hijo y desprestigiarte. Lo que sucede es que los actores que contrataron no fueron convincentes en esta puesta que mal dirigieron. https://t.co/l6YZvcFqng — GUSTAVO ADOLFO INFANTE TV (@GAINFANTE) March 2, 2025

“Felicidades. Era muy evidente que te hicieron un montaje para quitarte a tu hijo y desprestigiarte. Lo que sucede es que los actores que contrataron no fueron convincentes en esta puesta que mal dirigieron”, escribió Gustavo Adolfo Infante en una de sus cuentas de X para celebrar el anuncio de que Imelda Garza ya estaba de nuevo con el niño luego de semanas de alejamiento.

El “periodista de las exclusivas” no presentó pruebas que sostuvieran sus declaraciones; sin embargo, el tuit sí recibió bastante aprobación por parte de los internautas a pesar de que no está corroborado si Maribel Guardia en efecto fabricó pruebas para hundir a su nuera o no.

¿CÓMO ESTÁ MARIBEL GUARDIA TRAS EL TRIUNFO PROVISIONAL DE IMELDA GARZA?

A pesar de que muchos reportes extraoficiales apuntaron a que Maribel Guardia sí quedó bastante afectada por la resolución de la jueza que apartó a su nieto de su lado, lo cierto es que la cantante y actriz se ha mantenido en silencio.

Maribel sí se mantiene bastante activa en su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con más de 9.1 millones de seguidores, aunque eso sí: con los comentarios desactivados para evitar posibles ataques y burlas; de hecho, su última foto data precisamente del pasado 01 de marzo y está acompañada de un mensaje reflexivo.