¡Bajó 10 kilos! Maribel Guardia reveló cuál fue la dura consecuencia que enfrentó por su pleito con Imelda Garza

La actriz y cantante, quien fue interceptada por los medios de comunicación hace unas horas, se dejó ver con lentes oscuros, cubrebocas, chamarra, gorra y visiblemente más delgada, una señal visible de los estragos que el estrés causado por la denuncia que interpuso hace varias semanas ha dejado en ella.

Sin embargo, a pesar de su apariencia algo preocupante, Maribel Guardia se dejó ver con una actitud positiva, reveló cómo está su nieto ante todo este huracán mediático e incluso aceptó que la pérdida de 10 kilos de peso la benefició mucho por una curiosa razón: ¡entérate!

¿QUÉ DIJO MARIBEL GUARDIA DE SU RADICAL PÉRDIDA DE PESO?

Desde que Maribel Guardia se enfrascó en una difícil batalla legal con su nuera Imelda Garza Tuñón , quedó claro que la salud de la actriz se vio comprometida, pues anteriormente ya había revelado que padecía de insomnio y ahora habló de los 10 kilos de peso que ha perdido hasta el momento.

“Estoy muy bien, la verdad es que me cayó muy bien esa bajadita de peso”

Para Guardia, este radical cambio en su figura hasta llegó a beneficiarla ya que en las cámaras luce muy bien aunque en lo personal, como ella misma aceptó, sí se ve “muy flaca”.

“Estoy muy bien, la verdad es que me cayó muy bien esa bajadita de peso porque me veo muy flaca personalmente pero en la cámara me veo bien”, dijo la famosa de buen humor ante los reporteros.

¿CÓMO ESTÁ EL NIETO DE MARIBEL GUARDIA EN MEDIO DEL PLEITO CON IMELDA GARZA?

Por otro lado, Maribel Guardia dejó en claro que, por órdenes de la Fiscalía capitalina, no podía dar muchos avances del proceso legal que la enfrentó con su nuera, Imelda Garza; sin embargo, sí dejó en claro que su nieto sigue con ella, muy bien y rodeado de amor.

“Aquí lo importante es que todo sea lo mejor para el niño”

“El niño está muy bien, lleno de amor, con muchos cuidados. Está muy bien en la escuela. Esperemos que después todo esto se solucione e Imelda esté bien y pueda estar, como debe de ser, con su bebé”, declaró la celebridad.

Como ves, Maribel Guardia no se cerró a la posibilidad de un reencuentro entre Imelda Garza y su hijo; sin embargo, para que esto pase la joven debe estar en rehabilitación para estar en óptimas condiciones ya que sostuvo que en este caso el único beneficiado debe ser el menor:

“Aquí lo importante es que todo sea lo mejor para el niño, ni para Imelda ni para mí, que él esté bien”, concluyó.