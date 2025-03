“Es provisional": Esposo de Maribel Guardia reacciona luego de que Imelda recuperó su hijo

Este sábado 1 de marzo hubo novedades en el caso entre Maribel Guardia e Imelda Garza.

La viuda de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón, confirmó en su Instagram que ya recuperó a su hijo, luego de que el menor había estado bajo el resguardo de su abuela por poco más de un mes.

En un mensaje de Instagram, Imelda compartió una foto tomando la mano de su hijo, y anotó: “Hoy ganó el amor. Hoy ganó la justicia. El día más feliz de mi vida fue cuando naciste. Hoy es el segundo. Dios es bueno”.

Gil Barrera informó que fue en la madrugada, antes de las 3 de la mañana, cuando devolvieron al niño con su madre, así como la guardia y custodia. Asimismo, habrá medidas de restricción que limitarían el contacto de Maribel Guardia con su nieto.

Sin embargo, a decir de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, esta situación es “provisional”.

En declaraciones para El Universal, el empresario dijo: “Se llevó a cabo una diligencia en un juzgado familiar. Y se determinó de manera provisional, por la jueza que atendió el asunto que el niño esté con su madre. Se resolverá en una audiencia próxima el fondo de esta misma diligencia de anoche”.

Mientras tanto, Imelda presume a su hijo

Tras dar a conocer que ya está con el menor, la viuda de Julián Figueroa anotó en su cuenta de Instagram:

“El día de ayer recuperé a mi hijo después de 38 días que fui privada de cualquier contacto con él. Agradezco a las autoridades que actuaron apegadas a la ley.

“Pude demostrar ante estas, la falsedad de las acusaciones en mi contra. Hoy mi hijo está donde debe estar, todo hijo debe estar junto a su madre. Dios es bueno”, dijo Imelda Garza.

Hace unos días, Chacón también reaccionó a las fuertes acusaciones de Imelda sobre la supuesta infidelidad a Maribel Guardia, y subrayó que no interpondrá ninguna demanda en su contra: “No, para nada, nosotros no queremos hacerle ningún daño a ella, de ningún tipo. Repito, esto no se trata de ella, esto no se trata de la abuelita, eso no se trata del papá que falleció, eso no se trata de mí”.