Gomita revela en La Casa de los Famosos México cuánto debe ganar un hombre para lograr conquistarla

Parece que ser novio de Gomita no es para nada sencillo, pues la conductora e influencer compartió en La Casa de los Famosos México una serie de requisitos que un hombre debe cumplir para poder ser su pareja.

Araceli Ordaz, conocida como “Gomita”, platicó con Adrián MarceloAdrián Marcelo sobre sus gustos al momento de elegir un hombre. Ella confesó que para poder fijarse en alguien, este debe cumplir con una lista de requisitos que ella misma ha establecido.

¿Cuáles son los criterios que debe cumplir un hombre para ser novio de “Gomita”?

Para Gomita, es prioridad que su pareja gane suficiente dinero, ya que así como ella se prepara e invierte en sí misma, requiere de alguien que pueda cumplir todos sus caprichos y le brinde un buen nivel de vida.

“Me ha tocado un wey que tenía aguacates, pero no concretamos porque llegan a tener red flags y no me agradan. O sea, puede tener mucha lana, pero de repente (que le digan) ‘no hagas esto’, pues no”, dijo.

Cuando Agustín le preguntó si nunca le interesó un maestro de la universidad, Gomita comentó que sí le gustaría que tuviera potencial (que sea culto), pero no me gustaría que ese potencial yo lo tuviera que patrocinar”.

"¿Cuánto tendría que ganar por mes?”, le preguntó Agustín.

A lo que la influencer no dudó en responder: “Bien, medio melón está cool, ¿no?”, a lo que sus compañeros, como Adrián Marcelo, no pudieron ocultar sus gestos de admiración y risas por lo que acababan de escuchar.

Para justificar su respuesta, Gomita aclaró que ella invierte lo suficiente en sí misma y que “le va muy bien”, por lo que espera lo mismo o más de su pareja.

Sobre este primer y más importante requisito, Adrián Marcelo le dijo que era improbable que encontrara a alguien con ese capital en México, pues la realidad de los sueldos es otra en nuestro país, a lo que Araceli dijo que estaba consciente de que su pareja tendría que ser extranjero.