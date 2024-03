Gomita exige justicia: “No han metido preso a mi papá": VIDEO

Respaldada por un grupo de mujeres que gritaban al unísono: “Se ve, se siente, Gomita está presente”. Aracely Ordaz, acudió a la a la Fiscalía General de Justicia, para poner una demanda en contra de su propio papá.

La actriz, vestida de violeta, color que caracteriza al movimiento feminista, arribó a la FGJ, acompañada de sus abogados y antes de entrar conversó con la prensa. “Esta vez no me siento solita”, declaró al periodista Eden Dorantes.

“Ya se hizo la denuncia de Hidalgo y no lo han metido preso (a su papá), pese a que ya tiene su sentencia y por eso ahora vengo a poner la denuncia en la Ciudad de México”.

Como se recordará la exconductora de “Sabadazo” denunció en 2021 a su papá, Alfredo Ordaz, por violencia intrafamiliar. “Me agarró de los hombros y me empezó a dar de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas”, declaró a la prensa, en esa oportunidad.

Un año más tarde, el progenitor recibió condena por este delito, algo que fue celebrado por la “payasita”.

A su salida de la Fiscalía, Gomita se mostró conmovida ante el respaldo de las mujeres que le expresan su apoyo.

“No saben lo que siente mi corazón. Gracias por escuchar mi historia, si estoy aquí es porque tengo los ovarios para seguir viva. Ustedes no se dejen, no estamos solas”, expresó con la voz cortada.