Germaine Valentina explotó en redes y aclaró su relación con el esposo de Alicia Villareal: ‘No es justo’

¿Germaine Valentina es “la tercera en discordia” en el matrimonio de Alicia Villareal

Alicia Villareal y su esposo, Cruz Martínez, han dado bastante de qué hablar entre los internautas luego de que se viralizara un video en donde se aprecia el momento justo en el que la cantante se enteró, en plena entrevista, de que su esposo le era infiel.

La explosiva reacción de Alicia Villareal, quien antes de alejarse del lugar dejó en claro que no toleraría ninguna infidelidad, llamó la atención en redes sociales y disparó las búsquedas sobre la presunta amante de Cruz Martínez: fue entonces que el nombre de Germaine Valentina salió a relucir en esta intriga, ¿pero en realidad la joven anda con él?

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE GERMAINE VALENTINA Y CRUZ MARTÍNEZ?

A través de un contundente video que publicó en su cuenta de Instagram, Germaine Valentina fue clara al respecto: ella no tiene nada que ver con Cruz Martínez y, en caso de que estas afirmaciones continúen, ella tomará medidas más fuertes al respecto.

“No dejan de salir noticias de algo muy bajo y muy asqueroso”

Es importante recordar que Cruz Martínez fue captado al lado de una misteriosa mujer con rasgos similares a los de Germaine en un club nocturno, lo que de inmediato desató las especulaciones; sin embargo, la cantante e influencer de origen venezolano reiteró que ni siquiera conoce a Cruz y los rumores sólo han afectado su carrera que apenas comienza.

“En los últimos días se me ha difamado fuertemente porque no dejan de salir noticias de algo muy bajo y muy asqueroso”, comenzó a decir la joven, quien suplicó que se detengan los ataques en su contra ya que le hacen mucho daño y hacen que su propuesta musical se vea afectada: “No soy famosa todavía, no ando generando dinero, yo estoy en la lucha”, expresó.

Al final de su video, Germaine reiteró que todo se trata de una difamación, por lo que tomó una fuerte decisión si los chismes que la involucran no terminan: “Esta es mi respuesta hacia la difamación a la que me están sometiendo. Ya me estoy asesorando con un equipo legal para ver qué acciones tomar”, concluyó.

¿ALICIA VILLAREAL SE DIVORCIARÁ DE CRUZ MARTÍNEZ?

Alicia Villareal , mientras tanto, se sinceró en una entrevista con el programa De primera mano en donde dejó en claro que todavía no sabe si se divorciará de Cruz Martínez, pues todavía debe procesar toda la información: