Gaby Spanic sufrió abuso sexual por parte de un tío: “Mi papá se puso muy mal”

Un nuevo episodio del reality show Secretos de villana destapó uno de los episodios más traumáticos en la vida de la actriz venezolana Gabriela Spanic, quien reveló que siendo una niña fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar muy cercano.

“Yo quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres, y esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá, ella murió hace tres años y ella nunca lo supo. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso”, dijo la protagonista de La usurpadora durante el programa que se transmite por la plataforma Canela TV.

Para la artista siempre fue un peso que tampoco quiso compartir con su papá porque sabía que le haría daño. Sin embargo, hace poco tuvo que decírselo, pues ya no sería un secreto en su vida. “Antes que saliera esto al aire yo tuve que hablar con mi papá, mi papá no se puso bien”, expresó Spanic en una entrevista con People en español.

En la conversación con el medio digital, la villana de Soy tu dueña manifestó qué la motiva hoy día a salir adelante. “Hay heridas, hay cosas, hay sentimientos, pero de eso crecemos y nos fortalecemos. Y mi hijo tiene la mejor madre del mundo, me lo dice y me lo agradece. Me escribió una carta tan bella una vez, como un diploma honorífico de ser madre. Me siento una mujer chingona en todos los sentidos, pero que también es ser humano. Me siento orgullosa de mí y sigo de pie con vida, tengo salud, tengo experiencia, tengo vivencia, que es lo único que me voy a llevar a la tumba finalmente”.