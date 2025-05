Florinda Meza rompe el silencio sobre la bioserie de ‘Chespirito’ en HBO Max: ¿no le gustó?

La actriz Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda en la icónica serie El Chavo del 8 y en otros proyectos junto a su amado Roberto Gómez Bolaños, rompió el silencio sobre su opinión respecto a la bioserie que está por estrenar la plataforma HBO Max . En resumen: no está completamente de acuerdo.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la serie de “Chespirito”?

“No estoy contenta, pero no puedo decir que no me interese”, declaró ante medios de comunicación, según recuperó el programa Sale el Sol.

Florinda Meza NO está CONTENTA con la bioserie de 'Chespirito' y REACCIONÓ al trabajo que han hecho #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/n55Tu1ah8Q — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 29, 2025

Respecto a su personaje en la producción —que aparece brevemente en el avance de la serie—, Meza señaló que “no puede opinar mucho porque fue un avance que no dijo mucho”.

La actriz también comentó que, desde su perspectiva, la historia de Chespirito “no tiene villanos”, sino seres humanos con “cualidades y defectos” .

“Las buenas historias tienen seres humanos, y si eso lo han anunciado como biografía, pues tiene persona”, expresó.

Cuestionada sobre los personajes que aparecen en la bioserie de Chespirito, Florinda Meza reconoció que no ha podido analizarlos a fondo, salvo al propio Roberto Gómez Bolaños, interpretado por Pablo Cruz Guerrero , quien —dijo— es notablemente más alto que su fallecido esposo.

Así pues, al igual que los fans de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y otros personajes del universo Chespirito, la actriz esperará a ver la producción completa para dar una opinión concreta. Sin embargo, parece mantenerse positiva ante lo que pueda surgir tras el estreno de la serie.

¿Cuándo se estrena la serie de “Chespirito” y dónde verla?

La serie Chespirito: Sin querer queriendo se estrena el próximo jueves 5 de junio en la plataforma HBO Max. Hace unas semanas se lanzó el primer tráiler y las expectativas son altas, pues el reparto promete. ¿Estás emocionado por este nuevo estreno?

