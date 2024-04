Florinda Meza busca defender memoria de “Chespirito": Aseguran que no busca dinero

Florinda Meza y su equipo legal, encabezado por el licenciado Guillermo Pous, promovieron una disputa para aclarar el presunto daño moral, irreparable e incuantificable causado al demeritar el legado moral, emocional, íntimo y confidencial de la actriz en la nueva serie Sin querer queriendo, escrita por Roberto Gómez Fernández.

La controversia surge no sólo por la presencia de un personaje que alude a la existencia de Florinda Meza en la serie, llamado Maggie, sino también porque la actriz fue la esposa y viuda del maestro Roberto Gómez Bolaños, lo que según su defensa implica un uso y explotación de la imagen de ambos sin autorización.

Meza no se opone a la creación de una biografía en forma de serie, pero objeta el contenido de la misma, argumentando

que su participación en la historia y su asesoramiento creativo son necesarios, dado que ella fue la compañera constante de

don Roberto.

TVyNovelas ha seguido de cerca el caso y pudo entrevistar en exclusiva al abogado Guillermo Pous, quien sabemos dio una auténtica paliza a los abogados de la serie en las oficinas

de INDAUTOR.

¿Qué pasó en esta segunda audiencia?

Mire, en la primera audiencia se hizo un pacto de caballeros de no dar ninguna clase de declaración, en ese momento estábamos en pláticas conciliatorias; sin embargo, después de tres semanas en donde no existió una sola propuesta de parte de ellos, pues conocían ya la propuesta de la señora Florinda,

nos dijeron que no aceptaban ninguna clase de arreglo, que no les interesaba mediar con la señora Meza y que nos veían

en esta siguiente audiencia y, honestamente, sabíamos qué

era lo que iba a suceder.

Asentamos en el acta que está prohibido el uso y explotación de los derechos biográficos, de imagen y de la personalidad

de Roberto Gómez Bolaños porque son derechos que quedaron vacantes en su testamento, en su sucesión y les hicimos saber que está prohibido el uso de explotación de

los derechos biográficos, de imagen y de la personalidad de

la señora Meza.

Sabemos que hubo un pago para Florinda Meza, ¿bajo

qué concepto fue?

Puedo decirle que, de manera absolutamente mañosa y dolosa, Roberto Gómez Fernández hace un par de meses le hizo un depósito a la cuenta personal de la señora Meza, y la directora de grupo Chespirito le envió un correo a la señora Florinda diciéndole:

“Ahí le mandamos el pago de lo que corresponde a lo que obtuvimos por la bioserie”, como si hubiera existido alguna clase de arreglo y le están pagando algo que ella no estuvo de acuerdo.

¿Y qué pasó con ese dinero?

Desde la audiencia pasada les dije que me dieran el número de cuenta para restituir ese dinero, porque no hay ninguna clase de autorización y me parece muy bajo que pretendan

manejarlo de esa manera. No me dieron los datos de la cuenta, por lo que hoy también, en el acta, lo asentamos.

Pero, ¿por qué no querer hacerla parte?

El abogado dijo que, si quería, podía invitar a la señora Meza a otros proyectos y que le hacían la invitación para que les ayudara con la difusión de la serie, pero la señora Meza no es ninguna publirrelacionista ni publicista. Ella tiene que participar en la producción y ella no busca dinero, sólo busca

que los derechos se usen correctamente para que se cuente

la historia de manera adecuada.

Se dio por terminada la audiencia, seguía la audiencia contra HBO Max, pero de nuevo no quisieron presentarse. Es decir, prefirieron pagar una multa y seguramente le van a correr la responsabilidad a Roberto Gómez Fernández.

¿Qué sucederá entonces?

Esto seguramente se va a tener que resolver de una manera distinta, si la decisión de la señora Meza es comenzar un litigio, así va a suceder, me parece que tiene todo el derecho

y, personalmente hablando, está en una posición en donde su tolerancia la llevaron al extremo de una manera absolutamente irrespetuosa.

En la bioserie sigue un personaje de nombre Maggie, que evidentemente hace alusión de la señora Florinda... ¿Qué sucederá con eso?

Habría que ser estúpido para pensar que, cambiando el nombre, la gente supondría que ya no se trata de la misma persona. Se aplica en todas las bioseries.

¿La señora Florinda cómo toma todo esto?

Pues se encuentra decepcionada por toda esta actitud de avestruz, escondiendo la cabeza Roberto sin darle la cara, sin explicación y tratarla de esa manera. En todo momento desde el inicio, la señora Meza ha empujado para buscar plática, negociación y acuerdo, e insisto, jamás comenzando por un tema económico, nunca. Si deciden continuar sería un tema directamente con la plataforma.