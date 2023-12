Famosa actriz de ‘Lo que la vida me robó' recuerda lo que sintió al trabajar como Uber

Hubo situaciones que la actriz consideró como “vergonzosas”.

La reconocida actriz Alejandra Procuna no oculta que en cierto momento de su vida se encontró en una situación difícil, y su única salida fue desempeñarse como conductora de Uber para hacer frente a sus gastos. “

“Me dan ganas de salir otra vez, pero desde otro lugar” Alejandra.

La actriz de “Lo que la vida me robó" (2013) ha compartido abiertamente con los medios de comunicación cómo se sintió durante esos años, sobre todo, cuando se encontró a un actor como pasajero.

“No les voy a decir que no me dio de repente (vergüenza). Me dio pena”, expresó la famosa de 54 años al recordar esa etapa de su vida.

Alejandra Procuna presumía sus días como chofer de Uber. (Instagram @alejandraprocuna)

¿Por qué Alejandra Procuna se metió a trabajar de Uber?

Alejandra Procuna tomó la decisión de trabajar como chofer de Uber debido a las dificultades que experimentó para encontrar nuevos proyectos después de su participación en la novela “Tenías que ser tú".

La llegada de la pandemia complicó aún más la situación, lo que la llevó a aventurarse en esta nueva forma de trabajo para solventar sus gastos. En la actualidad, la actriz de “Golpe de suerte” no lamenta esa decisión y, de hecho, la recomienda.

“Es una opción maravillosa para vivir la vida sin miedo, para saber que las puertas no se te cierran. Que no importa cuál es tu nombre, cuál es tu sexo, a qué te dedicas, qué importancia personal puedas llegar a tener en tu vida, lo importante es tener para comer, para vivir y poder disfrutar la vida”, comentó. “Y me dan ganas de salir otra vez, pero desde otro lugar”.

Alejandra Procuna dice que sí regresaría a trabajar como chofer de Uber. (Instagram @alejandraprocuna)

Aunque confesó que en una ocasión tuvo a Víctor González como pasajero y sintió pena, no quería ser reconocida. “Y dije: '¿Qué tiene? Si esto es lo que me está dando alegría, paz, estabilidad, tranquilidad en lo que viene algo de mi carrera’”, recordó.

¿Quién es Alejandra Procuna?

Alejandra Procuna, con más de 34 mil seguidores en Instagram, forjó una exitosa carrera gracias a su formación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Ha participado en destacadas producciones como “Yo compro esa mujer” (1990), “Mujer, casos de la vida real”, “Carita de ángel” (2001), “Soy tu dueña” (2010), “Contigo sí” (2021) y “Golpe de suerte” (2023).