¡Está todo mal! Gala Montes reveló las causas por las que no quiere a su mamá en su vida: “Contacto cero”

La final de La Casa de los Famosos México mostró un inesperado reencuentro y, a ojos de todos, una reconciliación entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes. Sin embargo, toda la puesta en escena generó en la actriz enojo porque jamás autorizó a la producción la presencia de su mamá en el reality.

Pasaron los días de la final, y el público se quedó con la sensación de que entre Gala Montes y su mamá todo había quedado arreglado y que las peleas del pasado eran historia, o al menos así lo dejó ver el fuerte abrazo que se dieron cuando la actriz llegó al estudio y Crista Montes la recibió con un ramo de flores.

TRas hacer público el conflicto entre Gala Montes y su madre, en redes sociales han tomado partido por la actriz. Instagram sargentomatute

La verdad sobre la reconciliación de Gala Montes con su mamá

Ante los rumores que se esparcieron sobre la supuesta reconciliación, Gala Montes habló con Adela Micha en Te lo dijo Adela y reveló que la relación con su mamá sigue mal. De hecho, expresó su enojo con la producción porque siempre se negó a que el reencuentro fuera frente a las cámaras, para evitar hacer de su relación madre e hija un show.

‘No me dio gusto que la producción hiciera eso, porque les pedí muchas veces que no lo hicieran’, comentó la actriz.

A su vez, Gala reconoció que le gustó ver a su mamá en la final y resaltó lo que siente por Crista: ‘Es una mujer que amo, que extrañaba muchísimo’. Agregó: ‘Me dio gusto ver a mi familia, no unida, porque no está unida, pero junta, y fue bonito’.

Crista Montes se distanció de sus hijas, Gala y “Beba”, luego de protagonizar una guerra de declaraciones. INSTAGRAM/sargentomatute

Gala Montes reveló la verdad sobre su mamá

La final de LCDLFM fue el 29 de septiembre, y desde ese encuentro televisivo, que le dejó sinsabores, Gala Montes no ha vuelto a ver ni a contactar a su mamá.

‘La verdad es que ahorita quiero dedicarme a trabajar. Adoro a mi mamá, pero es muy tóxica, entonces contacto cero es lo mejor cuando tienes ese tipo de personas. No quiero que me altere, estuve dos meses sin hablar con ella y creo que fue lo mejor que pude hacer’, sentenció Gala Montes sobre su mamá.