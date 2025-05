Encontró una bolita en su seno, se asustó e hizo esto... ¿Qué pensó a Marie Claire Harp?

Hace unos días, Marie Claire Harp compartió que encontró una bolita de grasa en su seno, alrededor de la cual había una sombra negra, pero afortunadamente no es algo maligno.

Esta semana, la conductora se encontró a la prensa afuera de Televisa San Ángel y ahí compartió por qué decidió grabar un video y publicarlo en redes sociales hablando sobre el tremendo susto que vivió.

“Afortunadamente estoy muy bien. Fueron momentos de angustia que quise narrar. Pero afortunadamente soy una mujer sana y los controles que me hago son para prevenir, pero de momento, falsa alarma... Lo que les quería narrar eran esos momentos de ansiedad”.

Marie Claire confesó:" He perdido gente muy amada a consecuencia del cáncer y nosotras como mujeres hemos tenido esta información que te tienes que tocar, hacerte exámenes pertinentes”.

“Esa pelotita que tengo ahí actualmente no estaba en mi cuerpo y la mente empezó a hacerme doler el seno, empecé con ganas de vomitar, y ahí empezó una película en mi mente”, dijo al micrófono de Ernesto Buitrón.

Marie Claire dijo que, al compartir su experiencia, buscó dar un mensaje de: “No esperemos a que nos suceda algo malo para valorarnos como persona o como mujeres”.

¿Qué dijo Marie Clarie Harp de su sospecha de cáncer de mama?

En el video que compartió en redes sociales, relató que, al bañarse, detectó una bolita extraña en la axila cerca de su seno, señal que de inmediato despertó un cúmulo de emociones en ella que fueron de la confusión a la alarma.

“Ayer cuando me estaba bañando de repente toqué una bolita... me voy a la axila y no me la estaba imaginando: ahí estaba. Entiendo que hay nodulitos de grasa, bolitas que nosotras tenemos, que es normal... pero cuando ya tienes 32 años y últimamente no te haces un ecomamario y de repente te tocas eso, empieza a volar tu mente”, reconoció Harp.

@marieclaireoficial Una experiencia que me recuerda que soy fuerte, valiente y hermosa. Y sobre todo, que SIEMPRE lo fuí. Espero que nadie esté pasando por esta guerra que solo nuestra mente, puede cambiar. ♬ sonido original - marieclaireoficial

La presentadora aceptó que, aunque en ese momento no sentía dolor, el pánico se apoderó de ella de una forma tan intensa que la ansiedad se hizo presente con síntomas nuevos para ella que la asustaron aún más.

“La mente es tan loca que no me dolía el seno y me empezó a doler (…) me dieron ganas de vomitar, se me empezó a apagar este ojo y como a... empecé a sentir cómo la ansiedad se iba apoderando de mí”, reconoció.