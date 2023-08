En medio de la “Wendymanía”, Carlos Santana lanza comentarios transfóbicos y lo tunden

¡No soportó! El guitarrista Carlos Santana lanzó fuertes comentarios transfóbicos durante una de sus presentaciones en Estados Unidos. El músico pidió, entre su discurso, que los trans se mantuvieran en el clóset.

Las polémicas declaraciones del rockero surgen en medio de la gran aceptación que tuvo en México y América Latina, la influencer trans Wendy Guevara, quien ganó el reality show La Casa de los Famosos México, con más de 18 millones de votos del público.

“Cuando Dios nos hizo a ustedes y a mí, antes de salir del vientre, ya sabes quién y qué eres. Después, cuando creces, ves cosas y comienzas a creer cosas que podrían sonar bien, pero sabes que están mal”, expresó Santana, en una de sus más recientes espectáculos, ante miles de persona.

Esto no fue lo único que dijo, en el mismo show, entre su repertorio continuó dando su punto de vista sobre la transexualidad; opiniones que fueron catalogadas como homofóbicas, inoportunas y poco tolerantes.

Carlos Santana ofreció disculpas

“Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eso es todo. “Lo que quieras hacer en el clóset, es tu asunto. Con eso estoy de acuerdo”, dijo el famoso guitarrista.

Ante las severas criticas que recibió, el artista, de 76 años, se retractó y emitió un comunicado que le envió al portal TMZ.

“Lamento mis comentarios insensibles. No reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije lastimó a la gente y esa no era mi intención. Pido disculpas sinceramente a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí”, expresó ante el rechazo del público y cibernautas.