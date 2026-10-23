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En medio de la polémica, Jesse Huerta anuncia el lanzamiento de su hija Hanna como CANTANTE

El músico se separa de ‘Jesse & Joy’, comienza su carrera como solista y al mismo tiempo reveló que ya está trabajando junto a su hija mayor.

Octubre 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Hanna Huerta, hija de Jesse, se lanza como cantante.

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“Estamos trabajando juntos para su proyecto, que en su momento van a poder conocer”.

Hanna Huerta León es la hija del músico Jesse Huerta, quien en medio de la polémica separación de ‘Jesse & Joy’ da a conocer que iniciará su carrera como cantante.

Jesse reveló a N+ que está trabajando en un proyecto junto a Hanna, y aunque no dio más detalles al respecto, afirmó que esta absolutamente disponible para lo que ella necesite.

El también compositor está cumpliendo con sus últimos compromisos laborales al lado de su hermana Joy para después dedicarse a su proyecto personal: ‘Jesse and The Supernovas’. Mientras que Joy dio a conocer su gira para 2027 sin su hermano.

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“Estamos trabajando juntos para su proyecto, que en su momento van a poder conocer”, dijo Jesse.

Al tiempo, el músico también impulsa su primer sencillo ‘Interestelar’, mismo que salió a la luz el pasado 21 de octubre como adelanto de su álbum ‘Sombrero’. El concepto lleva dos años en desarrollo y fue presentado por primera vez en el Festival de Viña del Mar.

“Siempre fue mi plan hacerlo a la par que seguía con mi hermanita en ‘Jesse & Joy’, pero la vida y Dios y todo también tienen sus tiempos”, expuso el cantante en la misma entrevista con N+.

También habló de una crisis nerviosa que vivió años atrás y que, según dijo, influyó en su decisión de replantear su lugar en el dúo.

El turbulento final de Jesse y Joy

Todo lo que han dicho los hermanos Jesse y Joy Huerta sobre su separación

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Sobre Hanna, no se han revelado detalles sobre el género musical, las canciones ni la fecha de lanzamiento del proyecto.

JESSEY JOY Jesse Huerta
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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