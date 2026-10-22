Jesse explica finalmente las razones físicas y mentales por las que abandonó el dueto con Joy

Todavía le dice “hermanita”, pero en definitiva reafirma que separarse de ella era una decisión inevitable.

En una larga entrevista con N+, Jesse explica finalmente sin eufemismo la razón por la que, de manera sorpresiva y abrupta (y cuando estaba a mitad de una gira) anunció que se retiraba del dueto Jesse y Joy.

Su decisión fue controvertida porque implicó dejar a Joy sola para dar explicaciones ante la prensa sobre el destino de la gira: “Siempre habrá dos micrófonos pero no sé si mi hermano estará en los conciertos”, dijo en una conferencia en la que se esperaba a los hermanos Huerta pero solamente estuvo ella.

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Jesse, al mismo tiempo que se separó de Joy, anunció el lanzamiento de su nueva banda: Los Supernova, lo cual aumentó las críticas en su contra.

Ahora, responde a esos señalamientos: “Mi plan siempre fue hacerlo a la par que seguía con mi hermanita en Jesse y Joy pero la vida y dios tiene sus tiempos":

Las razones de Jesse para separarse de Joy

El músico está convencido de que tomó la decisión correcta y argumenta cuestiones de salud que amenazaban con convertirse en algo irreversible.

“Hace unos años tuve una crisis nerviosa y entendí ciertas similitudes últimamente. Amo dar el 2 mil por ciento pero a veces mi cuerpo, el tiempo, la vida... no puedo fingir que no hay un límite en el que tenga repercusión física o mental”.

La amenaza que sintió Jesse ante estos síntomas en los que identificó que estaba en el umbral de otra crisis de ansiedad, lo llevaron a tomar una decisión radical.

Anunció también que trabaja en el proyecto musical de su hija, con quien pronto anunciará nueva música.