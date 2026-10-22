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Jesse explica finalmente las razones físicas y mentales por las que abandonó el dueto con Joy

Ante las críticas por el lanzamiento de su nueva banda, Jesse responde que “mi plan era hacerlo a la par de Jesse y Joy”

Octubre 22, 2026 • 
Alejandro Flores
jesse.jpg

Jesse

Instagram

Todavía le dice “hermanita”, pero en definitiva reafirma que separarse de ella era una decisión inevitable.

En una larga entrevista con N+, Jesse explica finalmente sin eufemismo la razón por la que, de manera sorpresiva y abrupta (y cuando estaba a mitad de una gira) anunció que se retiraba del dueto Jesse y Joy.
Su decisión fue controvertida porque implicó dejar a Joy sola para dar explicaciones ante la prensa sobre el destino de la gira: “Siempre habrá dos micrófonos pero no sé si mi hermano estará en los conciertos”, dijo en una conferencia en la que se esperaba a los hermanos Huerta pero solamente estuvo ella.
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Jesse, al mismo tiempo que se separó de Joy, anunció el lanzamiento de su nueva banda: Los Supernova, lo cual aumentó las críticas en su contra.

Ahora, responde a esos señalamientos: “Mi plan siempre fue hacerlo a la par que seguía con mi hermanita en Jesse y Joy pero la vida y dios tiene sus tiempos":

Las razones de Jesse para separarse de Joy

El músico está convencido de que tomó la decisión correcta y argumenta cuestiones de salud que amenazaban con convertirse en algo irreversible.

“Hace unos años tuve una crisis nerviosa y entendí ciertas similitudes últimamente. Amo dar el 2 mil por ciento pero a veces mi cuerpo, el tiempo, la vida... no puedo fingir que no hay un límite en el que tenga repercusión física o mental”.
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La amenaza que sintió Jesse ante estos síntomas en los que identificó que estaba en el umbral de otra crisis de ansiedad, lo llevaron a tomar una decisión radical.

Anunció también que trabaja en el proyecto musical de su hija, con quien pronto anunciará nueva música.

JESSEY JOY Jesse Huerta
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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