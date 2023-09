Ella es la modelo a la que Piqué le mandaba nudes

Las infidelidades y aventuras de Gerard Piqué, el exmarido de Shakira, poco a poco han ido saliendo a la luz, dejándolo muy mal parado.

Y es no sólo fue Clara Chia la mujer a la que el deportista le puso el ojo mientras estaba casado con la cantante colombiana, pues hasta estrellas de OnlyFans han revelado las intenciones morbosas del campeón mundial.

Suzy Cortez, modelo brasileña que causa sensación en la plataforma generadora de contenido erótico, aseguró que rechazó en varias ocasiones al futbolista cuando todavía jugaba con la selección del Barcelona y compartía el mismo techo con la intérprete de Moscas en la casa y sus dos hijos: Sasha y Milan.

Según el testimonio de la joven, el deportista se empeñaba en enviarle fotografías de su “piqueteazo” a través de mensajes directos de Instagram en la modalidad efímera.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría”, expuso la chica que nunca estuvo interesada en verle los genitales al español.

“Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto”, dijo la modelo al ser cuestionada por las intenciones que tenía el ahora ex de la artista latina más famosa del planeta.